花蓮》朝聖貨櫃屋星巴克 獨居阿公買咖啡送室友

2018年11月28日 18:16 中時 許家寧

門諾護理之家舉辦秋遊，帶著行動不便長者外出踏青。（許家寧翻攝）

門諾護理之家每年兩次帶著長者踏青，到戶外舒展身心。（許家寧翻攝）

亞洲首座「貨櫃星巴克」落腳花蓮，2個月來成為熱門打卡景點，門諾壽豐護理之家秋遊活動帶著長輩們踏青參觀這間全國最夯的咖啡廳，一個阿公守直嚷著要下車買一杯「嘎B」，堅持完成對無法出遊室友的承諾，被封為最年輕的老暖男。

門諾壽豐護理之家為了讓長輩們舒展身心，今年的秋遊活動安排前往洄瀾灣台開心農場以及新開幕的貨櫃咖啡屋，讓長輩們除了與農場小動物互動合影，難得出遊，87歲的阿良阿公邊看風景，邊指著遠方，不斷的發出讚嘆聲，直說太美了！

護理之家督導江筱蕙說，以往的秋遊活動因考量長輩們的身體狀況及交通等因素，大多選擇在護理之家周邊舉行，這次考量台開園區腹地廣大、長輩輪椅推行方便外，最重要的是希望帶長輩來看看海，讓美麗海景療癒長輩們的身心，快樂的度過每一天。

不過巴士開往貨櫃屋星巴克，窗外開始下起雨，阿公、阿嬤只能隔著窗參觀這間全國最夯的咖啡廳，一名金生阿公想到答應了室友，直呼要下車買咖啡，導覽的星巴克志工聯絡將咖啡送上車，阿公笑笑說「拎嘎B」是一種氣氛，最重要的守信用。

江筱蕙說，護理之家每年都會舉辦2次出遊活動，除了讓長輩們有機會走出戶外舒展身心，返程途中，長輩們分享年輕時的奮鬥故事，還大方道出過去的糗事，讓巴士裡傳出陣陣歡笑聲，讓長者們藉此增加互動，互動增進彼此情誼、健康得老化。

(中時 )