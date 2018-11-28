行願非洲感恩之旅25位非洲院童訪竹市

2018年11月28日 18:17 中時 陳育賢

國際阿彌陀佛關懷中心的非洲院童近日展開海外慈善巡演，28日晚上在竹市作「行願非洲‧感恩之旅」台灣巡迴首場演出。（陳育賢攝）

國際非營利組織阿彌陀佛關懷中心（ACC）長期關懷的25位非洲院童近日來到台灣，28日晚間在新竹市文化局進行「行願非洲‧感恩之旅」台灣巡迴首場演出，將院童們入院前的真實故事以舞蹈與行動劇方式呈現。

25位來自非洲的兒童與工作人員一行40人，今天是在ACC東北亞總監心易法師的帶領下來到新竹市，上午並先到市府拜會，由副市長沈慧虹代表接見，過程中院童們以非洲傳統舞、國台語歌曲及中華武術等表演，展現他們滿滿熱情，而市府也準備實用的小摺椅贈送給每位院童。

沈慧虹表示，慧禮法師及心易法師選擇在最需要的地方展現最大的愛，期盼藉由這次活動讓社會大眾共同關心非洲弱勢孩童，並祝福非洲孩子們透過展現學習成果而更加樂觀自信。

她說，新竹市在市長林智堅的帶領下，逐步打造成為幸福的兒童城市，從生育津貼、準公共化托育政策、免費營養午餐、1區1親子館、4歲幼兒學費補助及弱勢家庭各項生活扶助等，都是為了落實這個目標，讓所有新竹市的孩子們加倍幸福。

25位孩子今天並用燦爛如陽光般的笑容，帶來充滿力與美、中西兼容並蓄的舞蹈、歌唱及武術表演，尤其是院童們齊唱台語歌曲「感謝你的愛」，讓在場人士都忍不住跟著孩子的歌聲合唱，現場充滿了幸福的溫度。

社會處表示，每年在非洲當地寒暑假期間，ACC都會安排收容的院童展開海外慈善巡演，藉以向各地助養人表達感恩之情，而今晚在竹市文化局演藝廳登場的台灣巡迴首場「行願非洲‧感恩之旅」，演出呈現了院童們入院前的真實故事。

(中時 )