竹市金山19街人行道啟用民眾不再與車爭道

2018年11月28日 18:18 中時 陳育賢

新竹市金山19街長度雖僅有133公尺，但卻是連接金山街住宅區與新科國中的學童上、放學主要路線，也是通勤族通往園區的重要道路，市府為讓行人及學童有更安全的步行空間，推動人行道新建工程，讓行人走在金山19街不再與車爭道。

市府指出，聯絡金山街與光復路1段89巷的金山19街，長度約133公尺、寬8公尺，此路雖不大但卻是進出園區的主要替代道路，尖峰時間車流量大。

此路段同時也是行人往返金山街商圈、新科國民運動中心及新科國中的重要通道，更是學生上學的道路，不過此路一直以來受限於道路寬度，沒有足夠的空間設置人行道，因此，常常可見行人與車爭道的景象。

市府多次接獲民眾反應，希望增設人行道，但因金山19街道路寬度僅8公尺，已無空間設置人行道，因此市府採用退縮既有擋土牆，釋出1.5公尺的空間設置人行道。

此外，因人行道與道路高差約50公分，為了避免行人誤入車道或因高差而跌落受傷，市府也在人行道邊緣設置欄杆，讓市民可以更安心地走在人行道。

市府交通處長倪茂榮表示，市府近年積極推動步行城市計畫，也成功爭取內政部「前瞻基礎建設─提升道路品質計畫」3.82億元及步行城市16.7億的經費，擴大建置人行步道。

目前相關工程都正辦理發包施工，未來將串起藍帶、綠帶及既有步道形成完善的步行系統，市民可以更輕鬆、愜意的漫步走在這座城市中。

市民陳小姐表示，平常會推嬰兒車利用金山19街往返金山街與光復路，必須閃躲車輛走在水溝蓋上，很危險，現在可以走在平坦、安全的人行道上，覺得很棒。

(中時 )