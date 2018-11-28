施俊吉：手機實名認證 活絡台灣數位經濟發展

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行政院副院長施俊吉今天出席「TWID身分識別中心攜手五大電信推動Mobile ID行動身分識別服務記者會」，施俊吉表示，「TWID身分識別中心」跨出金融領域，與五大電信業者合作，把觸角延伸到行動服務，推出Mobile ID，是新的里程碑。跨業合作手機實名認證將成活絡台灣數位經濟不可或缺的交易媒介。

施俊吉說，未來金融業的Fintech（金融科技）服務，可透過手機門號，實名認證客戶身分，由行動設備自動完成身分識別。該跨業合作不僅讓金融業與電信業受惠，消費者也可享受便利的服務。期許TWID不斷創新，擴大服務範圍，更上一層樓，讓更多商業模式都能運用Mobile ID確認用戶身分，成為活絡台灣數位經濟不可或缺的交易媒介。

施俊吉表示，為落實「數位國家、智慧島嶼」政策願景，行政院於105年底通過「數位國家、創新經濟發展方案」，希望提升我國數位基礎建設，以突破發展瓶頸，加速數位經濟發展。為達此目標，必須建立安全的網路身分認證機制，提供便捷、免臨櫃、跨業別的身分認證，讓電子商務、網路金融等新型態商業模式可蓬勃發展。

施俊吉指出，去（106）年5月，TWID身分識別中心正式啟動銀行帳戶約定服務，透過TWID，證券客戶可在網路上直接約定交割銀行帳號，不須臨櫃辦理，實現銀行與證券期貨跨業整合。

施俊吉表示，TWID身分識別中心與五大電信業者合作，呼應行政院推動的數位政策。期許未來再接再厲，持續開發業者所需的用戶實名認證，例如，電商平台、線上遊戲、電子支付，擴大Mobile ID使用客群，帶動更多創新應用。

(中時 )

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