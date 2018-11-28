美國國家工程院院士捐千萬 改建水源活動中心

苗栗市長邱炳坤（右）與彭賜灯（左）簽署捐助興建合作備忘錄，將推動水源里活動中心的改建計畫。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
延宕5年多的水源里活動中心改建計畫，終於在28日動土。（何冠嫻攝）

遠赴美國國家工程院工作的彭賜灯，捐贈台幣1000萬元興建水源里集會堂暨社區活動中心，回饋社區造福市民。彭賜灯28日回台簽署捐助興建合作備忘錄，並和苗栗市長邱炳坤為活動中心的改建動土，祈求工程順利。

彭賜灯表示，幼年時父親為維持生計，舉家從西湖鄉搬遷至苗栗市，他雖家境貧困但仍靠著自身的努力與家人無條件的支持，父母甚至將房子抵押貸款，讓他如願赴美深造，在長壁開採和煤礦岩層控制領域佔有一席之地，並獲選為美國國家工程院院士。

他說，能有如今的成就，全歸功於父母的栽培與付出，因此早在5年前，彭賜灯得知水源里的活動中心將計畫改建，想起年幼經歷並謹記父母叮嚀有成就後別忘回饋家鄉的教誨，二話不說捐獻1000萬元，協助公所執行改建計畫，讓居民有舒適安全的活動中心。

邱炳坤表示，因土地問題，改建計畫一度陷入膠著，歷經5年多終於在28日進行動土，相當敬佩彭賜灯的孝心外，更對他為地方建設的慷慨付出表達感激。

公所表示，將在改建後的水源里活動中心1樓將規畫為集會堂及日間照顧服務中心，2、3樓則預計作為兒童親子館，日後更將與與周邊的兒童遊樂場公園同時進行施作，盼能打造成苗栗市的新地標。

(中時 )

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