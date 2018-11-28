盧廣仲「搭帳棚」恐塌下 透露這個時候「比較硬」

盧廣仲不怕爬蟲類。（羅永銘攝）

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Kimberley從小在澳洲長大，喜歡大自然。（羅永銘攝）
頑童MJ116大啖紅豆麻糬做成的「擬真蟲蟲料理」。（羅永銘攝）
盧廣仲（左起）、Kimberley與頑童MJ116。（羅永銘攝）

戶外露營活動「Discovery硬派祭」本周六、日將在龍門露營區登場，表演嘉賓盧廣仲、頑童MJ116、陳芳語（Kimberley）28日替活動暖場，搶先體驗搭帳棚、與爬蟲類親密接觸。配合活動的「硬派」精神，被問哪裡最硬？眾人紛紛急忙「示軟」，盧廣仲說自己只有前陣子在美加巡演「比較硬」，因為要對抗時差；瘦子也附和：「 比較硬的時候是工作上，要撐住，其他時候都很軟！」

現場也讓明星們PK架設帳篷，談到「搭帳棚」耗體力，眾人也是巧妙閃躲，主持人問盧廣仲對搭帳篷的知識熟不熟，他聽了傻笑說：「生火可以。」表示只有小時候跟家人一起搭過，現在應該還會，「但不知道會不會塌下來！」瘦子則是動作頗快，自豪：「我平常都有在健身。」

野外活動難免會碰到害怕的動物，盧廣仲坦言受媽媽影響他最怕蛇，家裡住在鄉下的他其實很常看到蛇，就連做夢也常常夢見，他無厘頭地說：「做夢常常夢到蛇，人家說蛇代表土地公，所以我夢見就會去廟裡跟土地公聊個天。」

體型壯碩的大淵天不怕地不怕，認為：「有形的還好，無形的東西比較可怕。」形象粗獷的頑童透露私底下其實很喜歡看Discovery，大淵最愛改車、荒野求生的節目，「運動邊跑步邊覺得很熱血，有時候幻想自己在戶外。」愛玩車的他直說自己的車已不能再改，「再改會觸法！」

(中時 )

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