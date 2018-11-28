「金馬賓館」再出發！結合歷史與藝術 打造高雄美學新天地

「金馬賓館」再出發！結合高雄在地歷史與藝術之美

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永添藝術執行長邵雅曼、吳念真導演帶領貴賓導覽金馬賓館。（圖片提供／御盟集團）
金馬賓館陳列當代藝術特展，凝聚美學新典範。（圖片提供／御盟集團）

高雄金馬賓館今日正式開幕，由御盟集團攜手高市都發局合作，耗時兩年將具有歷史意義老宅新用，褪變為全新當代藝術館，兼具歷史意義與美感思維。

金馬賓館臨近駁二藝術特區、壽山風景區，1958年金門八二三炮戰隔年由高雄市府籌建，後續曾作為往返金門及台澎地區差假官兵住所，及負責辦理鐵路地下化的交通部鐵改局使用。活動現場御盟集團邵永添董事長、永添藝術執行長邵雅曼、高雄市副市長史哲、都發局王啟川局長、蘇俊傑副局長、王屯電副局長、吳念真導演、日本Ukai集團鵜飼正紀會長、紺野俊也專務及旭酒造（獺祭）社長櫻井一宏與會，為開幕活動增添色彩。

御盟集團邵永添董事長表示，御盟集團深耕高雄22年，台灣許多具備潛力的藝術、設計創作者，苦於缺乏資源及平台表現，此次金馬賓館化身當代藝術館，完整保留建築結構，將昔日軍人暫別親友的離騷，轉化為今日與藝術重逢的驚豔，期待透過不同場館呈現，讓年輕一代擁有自己的舞台。

金馬賓館內部空間分為9大展廳及咖啡館，其中3個常設展分別陳列台灣、香港與美國藝術家作品，其餘6個展廳則引進兩檔當代藝術特展。御盟集團旗下永添藝術執行長邵雅曼分享，金馬賓館落成於1967年，多年來見證台灣歷史演進，賓館位於水岸輕軌沿線，坐落駁二與高雄美術館間地理位置絕佳，此次與晶英國際行館合作，從在地觀光、文化視野交流、社區美感提升出發，提供高雄市民及各地旅客一個富有歷史意義的藝文場館。

(中時 )

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