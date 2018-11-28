澳網外卡賽》好棒棒！張凱貞單、雙都贏

2018年11月28日 18:23 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2019澳洲網球公開賽外卡賽的會內賽，台灣女將張凱貞今天單、雙打出擊，單打先拚完三盤及退中國大陸選手王欣瑜，接著雙打和徐竫雯直落二過關，繼續前進。

9月受傷以來首次出賽，第一次一日兩戰就摘下雙勝，張凱貞賽後說：「蠻開心的啊！也有點疲勞，但明天單打可以休息一天，只有雙打，剛好可以調整一下。」9月左大腿傷勢部分，張凱貞表示並不擔心一日兩戰，因為傷勢已經痊癒，也有特別加強訓練。

至於搭檔徐竫雯，張凱貞則給這位後進今天表現打了80分，「她的第一場比賽還在適應！會越來越好漸入佳境的。」張凱貞笑說，其實兩人私交很好，不過自己以前會覺得打雙打可以嘻笑，現在她會比較嚴肅去面對，臨場就放給徐竫雯去發揮，「我是個只給愛的大姐姐。」張凱貞笑說。

張凱貞稍早在女單外卡會內賽16強以5：7、6：4、6：1力克王欣瑜，稍事休息後和徐竫雯聯手出擊女雙外卡會內賽16強賽，輕鬆以6：1、6：4擊退中國大陸組合趙倩倩/孫旭柳；不過另一組台灣女雙陳佩萱/吳芳嫺4：6、6：7（4：7）不敵日本組合梶谷櫻舞/桑田寬子。

台灣男將楊宗樺在澳網男單外卡賽會內賽第一關，面對同胞許育修以3：6、1：6敗下陣來；男雙王宇佐/彭賢尹6：2、6：3打敗香港黃俊鏗，明天要對上同胞楊宗樺/謝政鵬，吳東霖/許育修同樣直落二過關，第二盤更是讓對手一局未得。

澳洲網協提供男單、女單、男雙、女雙四個項目各1張外卡給亞太區選手，但不是直接給，而是要經過年底的外卡戰，拿到外卡戰冠軍才收到這張可以參加來年澳網會內賽的外卡，單打外卡賽有會外賽，雙打則沒有。張凱貞2014年在澳網外卡戰奪冠，因此獲得2015年澳網女單會內賽參賽資格，2016年澳網外卡賽張凱貞在決賽飲恨，因此無緣2017年澳網女單會內賽。

(中時電子報)