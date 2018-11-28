蔡英文怪選民跟不上進步價值 朱學恒怒轟傲慢

蔡英文總統在臉書表示，「我們在往進步價值前進的時候，沒有注意到社會大眾有沒有跟上。」圖為蔡英文總統赴高雄聽取民眾意見。（圖／取自蔡英文臉書）

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中時電子報

民進黨九合一選戰大敗，蔡英文辭黨主席，並且在臉書表示，「我們在往進步價值前進的時候，沒有注意到社會大眾有沒有跟上。」宅神朱學恒怒轟，綠營這幾年的執政充滿了「我最高尚我最先進」的傲慢！

蔡英文28日在臉書反省，「過去改革的過程中，累積下來人民對執政者的不滿，確實在這一次衝擊了我們選舉的表現。」「在我們推動改革的同時，我們沒有給予受影響的人足夠的撫慰。我們在往進步價值前進的時候，沒有注意到社會大眾有沒有跟上。」

朱學恒則指出，綠營現在的中心思想就是：你不認同他的進步價值，就是退步價值；不認同進步價值，就是中下階層；上流階層執政了，你們就只是阻礙，根本不願意跟你溝通。

朱學恒也幫忙衍生以下都是退步價值：

上流階層認同廢死，中下階層支持死刑：退步價值。

上流階層認同廢核，中下階層因為電力不穩支持以核養綠：退步價值。

上流階層認為農運文青好棒棒，中下階層不支持吳音寧：退步價值。

上流階層認為法官甚麼都說可教化超先進，中下階層用常識不能接受：退步價值。

上流階層認為歐盟放的屁都是對的要嚴懲漁民，中下階層說漁民被罰一億兩千萬不教而殺好可憐：退步價值。

上流階層認為台灣價值好棒棒，中下階層說要先吃飽再說：退步價值。

上流階層認為蔡英文做甚麼都是對的，中下階層膽敢不服？下階層留在台灣養家餬口：退步價值。

朱學恒痛批，這些進步力量到底懂不懂甚麼叫做民主？民主就是一人一票，人民作主，怎麼會有比較高級的人民跟比較低級的人民？怎麼會有意見比較重要的上流階級？

最後，朱學恒說，我們中下階級講髒話花的是自己賺的錢，你們這些上流階級欺壓農民，用的是納稅人的錢，丟不丟臉啊！

(中時電子報)

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