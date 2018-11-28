三義、南庄雙慢城觀光計畫成績斐然

2018年11月28日 18:27 中時 何冠嫻

苗栗縣長徐耀昌（後排左三）頒發繡球花妝點競賽獎狀與獎金，表揚參賽社區對整體營造的努力與團結。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌（後排左三）28日偕同縣府文化觀光局長林彥甫（後排左二），頒獎表揚繡球花產品開發競賽的優秀得獎者。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府規畫「三義舊山線種子解說員培訓營」及「三義舊山線種子工藝師培訓營」、「繡球花漫客庄」妝點比賽等雙慢城觀光執行推動計畫，發揚南庄、三義的雙慢城觀光景點。苗栗縣長徐耀昌28日協同文觀局長林彥甫等人頒發獎狀與結業證書，鼓勵表揚參賽團隊的用心參與及豐碩成果。

三義的「木藝．慢活」慢城計畫，由育英國小龍騰分校及觀光文化解說協會合作，安排舊山線種子解說員培訓營、種子工藝師培訓營，培訓20位小小解說員、23位小小工藝師，讓國小學童們能介紹三義及舊山線景點，並藉工藝培訓營，傳承三義獨特的木雕技藝。

另外，南庄鄉的「繡球花漫客庄」慢城計畫分為「繡球花妝點競賽」及「繡球花產品開發競賽」，邀請各村里及相關協會參與。繡球花妝點競賽依照繡球花種植環境、整體設計美感、種植知識及社區參與度等進行評比，由南庄鄉十三街老街觀光發展協會勇奪第1名，第2名則為西村社區發展協會、第3名南江村，徐耀昌28日頒獎表揚並分別頒發3萬元、2萬元、1萬元獎金鼓勵。

繡球花產品開發競賽則以產品原創性、產品特色、商業化的可行性、與地方產業結合的可能性做為評比標準。第1名由好客在一起工作坊的山生三世產品摘下並獲獎金1萬元；第2名為十三間老街觀光發展協會的繡球花手繪T恤，獎金6000元；第3名為燕子陶的繡球花吊飾，獎金3000元。

文觀局則表示，獲國際認證的雙慢城三義鄉及南庄鄉，將成為苗栗縣的觀光指標，盼雙慢城觀光執行推動計畫能為明年的觀光推廣做好準備。徐耀昌也表示，為傳承優良傳統與技藝，將鼓勵更多在地居民踴躍參與，落實慢城精神。

(中時 )