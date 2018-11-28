日月潭6R「新生活運動」結合醫療觀光新遊程

日月潭推出6R「新生活運動」，結合醫療與觀光。（廖志晃翻攝）

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日月潭青年活動中心結合醫療與觀光，推出「日月潭6R新生活運動」健康樂活旅程，要讓遊客釋放壓力，促進身心健康；日月潭國家風景管理處長洪維新表示，歡迎大家到日月潭，體驗健康樂活旅程。

彰濱秀傳紀念醫院副院長黃靖雅表示，6R包括Relax放鬆、Release釋放、Renew更新、Refresh恢復、Recharge充電、Refine純淨，結合彰濱秀傳醫療體系的精神科心理師、職能治療師、營養科營養師、醫學美容中心芳療師、專業瑜珈老師等綜合服務，使旅客得到更好的照顧。

歐都納戶外體育基金會董事長程鯤表示，歐都納呼應6R新生活運動主題，依Relax及Release單元規畫休閒活動，並在現場展出野餐休閒帳、野餐桌椅，及露營帳篷等戶外設備。

「三點一刻」石城公司董事長朱俊宏表示，融入Renew、Refresh，特別研發設計行動奶茶車，將奶茶手作過程整合在日月潭清新的環中，透過現場手沖教學，可以做出自己所點選的飲料。

日月潭青年活動中心主委王瑞德表示，秀傳醫療體系與中華民國國際青年旅舍協會，共同發起的「日月潭6R新生活運動」，是全球首創醫療與觀光的結合，引進樂活紓壓的生活方式，讓旅客親近大自然。日月潭青年活動中心同步推出兩天一夜、三天兩夜及十天九夜的行程，其中，兩天一夜的活動，兩人以上即可成行，每人999元，相當超值，詳洽日月潭青年活動中心。

(中時 )

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