華山草屯愛心天使站建站14周年感恩茶會 場面溫馨感人

▲華山草屯愛心天使站歡慶建站14周年，長者與志工們歡喜合唱生日快樂。（楊樹煌攝）

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▲華山草屯愛心天使站建站14周年，與會的長者和志工們共同合影留念。（楊樹煌攝）

草屯愛心天使站建站今28日舉行14周年感恩茶會，會中有南開福祉系師生，前來教導長者們製作聖誕雪人，長輩們也回贈他們親手做的雪人，表達謝意，因有這項寒冬送暖活動，讓愛心天使站充滿溫馨的氣氛。

專以免費提供在地3失(失能、失智、失依)長輩關懷訪視、原床泡澡、護甲、物資協助、年節關懷及促進社會參與等多項服務的華山基金會草屯愛心天使站，時逢建站14周年，今天特別舉辦感恩茶會，由於天候越來越冷，南開福祉系的師生也在會中幫長者戴上他們親手編織的毛帽，為老人們獻上關懷與溫暖。

另在會中，南開福祉系師生除了陪同長者切蛋糕，共同歡慶愛心天使站14周年，並也教導長者們製作聖誕雪人，長輩們為表感恩與謝意，當場回贈他們親手製作的雪人，讓與會充滿溫馨的氣氛。

草屯天使站也指出，14年來因有各界的支持與協助，讓關懷的精神能持續發光、發熱，此次的寒冬送暖愛與關懷活動，特別邀請社區民眾在寒冬將至之前，一起來募集獨老年菜，南開福祉系主任林清壽也拋磚引玉，發起全校動員製作雪人玩偶，將用來義賣，協助獨老年菜募集，期盼各界都能發揮愛心，讓弱勢老人能有個溫暖的寒冬年菜。

草屯愛心天使站的認助老寶貝關懷計畫，每月1250，因為有你，讓愛永續不間斷。愛心專線：049-2355870韓小姐。(勸募字號 衛部救字第1071360236)

(中時 )

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