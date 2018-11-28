影》慶祝還是發火？曼聯教頭進球卻砸水瓶

曼聯教頭穆里尼歐在球隊攻入致勝球後，竟然在場邊把一籃水瓶過肩摔砸在地上。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

足球員進球後會看到教練什麼反應？答案可能有很多種，卻肯定不包括把一籃水瓶拿起來過肩摔在地上。英超曼聯的火爆教頭穆里尼歐（Jose Mourinho）28日就幹出這種令人「驚呆了」的舉動，因為紅魔直到補時階段才由費萊尼（Marouane Fellaini）踢入致勝球，以1比0氣走瑞士年輕人隊，挺進歐冠16強。

「那是種抒發，」被問到為何進球後會有砸水瓶的舉動，穆帥賽後解釋說：「在那之前我很沮喪，很不高興，因為我們一直無法進球。」

比利時國腳費萊尼（右二）在補時階段踢進致勝球。（路透）

曼聯獲勝就能提前晉級歐冠16強，卻因屢攻不下而讓穆帥怒火中燒，在費萊尼進球之前，前鋒拉許佛（Marcus Rashford）數度放槍，讓穆帥氣得猛搖頭及亂甩手臂。進球之後，穆帥先踢了一旁的整籃水瓶，再抓起把手來個過肩摔，彷彿有深仇大恨一般。

「如果在『放槍』後看到我們教練這樣，我一定會嚇到臉色發青。」擔任電視講評的前英格蘭國腳、1986世足金靴得主李納克（Gary Lineker）說。

穆帥則為自己的暴走舉動辯護，「我想請那些人來坐場邊當看看總教練，但我覺得他們還是去巴貝多（加勒比海島國）度假或是看電視比較好。」穆帥說：「我也有個訊息要送給我的『愛人們』，我率隊打了14年歐冠，14次晉級（16強）。」

穆里尼歐先去旁邊踹水瓶，最後索性拿起來摔。（路透）

穆帥將面臨歐洲足聯（UEFA）可能的罰款，這也不是他第一次因為「跟水瓶有仇」而惹麻煩了。去年11月曼聯主場隊西漢姆聯之戰，穆帥就曾因為踢水瓶被紅牌罰出場，今年3月勝水晶宮之役又來一次，但未被處分。

(中時電子報)

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