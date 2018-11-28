賈靜雯婚禮稱「零贊助」 珠寶婚紗品牌卻大方亮相

2018年11月28日 18:46 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

賈靜雯修杰楷25日風光在峇里島辦海島婚禮，沒想到今日傳出原本號稱的婚禮「零贊助」，竟有日本珍珠品牌與婚紗贊助，更被以「戳破謊言」來形容。

事先傳出有兩大品牌贊助，但都遭否認，如今確實國際品牌贊助。（圖／齊點娛樂有限公司、小小姑娘工作室提供）

據《蘋果》報導，賈靜雯與修杰楷的婚禮上，她所配戴的珠寶全出自日本珍珠品牌TASAKI的贊助，與先前傳出的「零贊助」有所出入。對此賈靜雯的經紀人也回應：「大家都誤會了，最早是有媒體指賈靜雯有中國直播千萬贊助，以及卡地亞珠寶的贊助，我是否認有這2個贊助，不是指她的婚禮是零贊助。」今日透露賈修婚禮的確有品牌贊助。

不過粉絲們不管有沒有贊助都一樣祝福兩人。（圖／齊點娛樂有限公司、小小姑娘工作室提供）

TASAKI一共贊助4件珠寶，包括在巴黎拍攝婚紗照，賈靜雯選戴TASAKI贊助的Tiara新娘花冠系列珍珠鑽石皇冠，搭配大露背的白紗，一圓公主風夢想，另一套則搭配花朵輪廓的chants珍珠鑽石耳環。

修杰楷的帥氣西裝一樣是國際品牌。（圖／BOSS提供）

另外在兩人婚紗方面，賈靜雯與三個女兒的服裝都有林莉操刀，採用眾多皇室御用的頂級面料品牌Jakob Schlaepfer。修杰楷典禮和派對上的兩套「Made To Measure」西裝，則均選擇交由德系品牌BOSS打造。

(中時電子報)