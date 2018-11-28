台南市》當李宗翰遇上李宗翰 同名同姓趣事一籮筐

2018年11月28日 19:58 中時 莊曜聰

台南市議長賴美惠兒子李宗翰接棒成功，當選第一選區新科市議員，近日開始謝票行程，上門恭賀的貴客不斷，柳營區長李宗翰也是其中之一，由於2人同名同姓，在選戰開始之初，就鬧了不少笑話，連選舉揭曉結果那夜，區長李宗翰也接了好幾通莫名其妙的祝賀電話，2人選後首次合體，相當有趣。

柳營區長李宗翰今年57歲，整整比新科議員李宗翰大上30歲，不只年紀較長，身形也大不相同，區長身材較為壯碩，屬於重量級，新科議員則屬輕量級，同時熟悉2人的友人則給了他們「大翰（大漢）」、「小翰（細漢）」的暱稱。

「大翰」表示，之前就聽過議長賴美惠的兒子與他同名同姓，但沒機會見面，直到「小翰」返鄉擔任母親助理，開始跑攤後，才會在一些婚喪喜慶的場合中遇見，有時司儀在介紹時還會將2人搞混，甚至以為是同1個人，讓人以為擔任區長的他也要選議員。

開票當天，「小翰」以第三高票當選第一選區市議員，「大翰」在第一時間也接到不少朋友的恭賀電話及簡訊，搞得他一頭霧水，還得一一回電回訊澄清，但同時也感受到勝選的喜悅。

新科議員李宗翰說，李區長對地方建設相當認真，也擔任大台南生命線協會理事長，熱心公益，以後大宗翰、小宗翰就能夠攜手為鄉親服務，更是好事一樁。

(中時 )