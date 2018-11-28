45歲楊晉柏任廣西副主席成全國最年輕副部級

2018年11月28日 19:45 旺報 林永富

28日下午，廣西壯族自治區十三屆人大常委會第六次會議完成各項議程後閉會，會議表決決定任命國家電網公司副總經理楊晉柏為自治區副主席。1973年4月出生，楊晉柏已成大陸全國最年輕的「70後」副部級幹部。

加上楊晉柏，目前全大陸70後副部級幹部已至少有11人。

楊晉柏是西安交大少年班1989級的畢業生，一直在電力系統工作。曾任南方電網電力調度通信中心總工程師、副主任、黨委委員。2010年4月，37歲的他調任貴州電網公司黨組書記、副總經理，晉升正廳級；2年後任董事、總經理、黨組成員。

2013年4月，他重返南方電網，任戰略策劃部主任，次年升任副總經理、黨組成員。去年9月，調任國家電網副總經理，直到本次調整。

上周，上海市副市長時光輝調任貴州省委常委。1970年1月出生的他曾是全國首位70後部級幹部。2013年2月，在上海市兩會上，當時剛剛年滿43歲的時光輝當選為上海市副市長。

時光輝的到任，使貴州黨委常委班子增加至11人，其中有2位70後，另一位是省委常委、省委秘書長劉捷，後者今年5月調任貴州，此前擔任江西省委常委、秘書長。

此外，今年10月，中國農業銀行執行董事、副行長郭寧寧調任福建省政府黨組成員，於近期明確為福建省委常委、副省長。

包括上述幹部在內，目前全國已有至少11位70後省部級幹部，其他人員分別是：

團中央書記處常務書記汪鴻雁（1970.4）；四川省副省長、黨組成員李雲澤（1970.9）；山東省副省長、黨組成員劉強（1971.3）；上海市委常委、市委秘書長諸葛宇傑（1971.5）；江蘇省副省長、黨組成員費高雲（1971.8）；中國銀保監會副主席、黨委委員周亮（1971.10）；中央紀委駐中國銀保監會紀檢組組長李欣然（1972.3）。

(旺報 )