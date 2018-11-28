法務部「利益衝突迴避法新修正」 竹市政風室一張圖教你秒懂

新竹市政府政風處處長黃兆祥表示，為讓大家了解《公職人員利益衝突迴避法》新修正的內容重點，特別委請畫家詹詠晴製作簡易了解的圖說版簡介，讓同仁了解。（陳育賢翻攝）

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新竹市政府政風處為讓大家了解《公職人員利益衝突迴避法》新修正內容重點，政風處特別委請畫家詹詠晴製作簡易了解的圖說版簡介，讓同仁了解。（陳育賢翻攝）

《公職人員利益衝突迴避法》今年度做了大幅修正，並將於2018年12月13日正式施行，開創新的廉政里程碑，為因應新修正規定，新竹市政府政風處邀請在地插畫家繪製簡單易懂的「利益衝突迴避法修正圖說」，做為1系列員工宣導的教材，讓同仁能秒懂修正重點。

新竹市政府政風處處長黃兆祥表示，為讓大家了解新修正的內容重點，法務部廉政署製作了「公職人員利益衝突迴避法修正簡介」宣導，而新竹市政府政風處更是委請畫家詹詠晴製作更簡易了解的圖說版簡介，讓同仁了解。

黃兆祥說，此次修法有7大重點，如擴大公職人員及關係人之範圍，將較具有利益輸送之虞，及與公職人員具有財產上及身分上利害關係者之職務納入規範、修正迴避規定、明確公職人員之關係人請託關說之禁止規範、增訂公職人員或其關係人與公職人員服務之機關或受其監督機關為補助或交易行為禁止之例外規定、增列受調查機關之配合義務及明訂非財產上利益之定義，以資明確適用等。

他表示，為落實廉政工作「愛護」、「防護」及「保護」3大面向，避免同仁因不諳法令而遭受罰則，此次也特別以溫暖平實的畫風來解析剛硬的法條，藉由日常口語化案例，使同仁印象深刻，並在潛移默化中迅速吸收這次修正重點，能迅速了解修法重點。

而法務部廉政署為了讓公職人員對此法修正有更明確的認識，也特別製作「1分鐘看懂公職人員利益衝突迴避法」及「公職人員利益衝突迴避法新法問答集」宣導文件，相關詳細內容可至法務部廉政署／防貪業務專區／利益衝突／業務宣導查詢。網址：https://www.aac.moj.gov.tw/lp.asp?ctNode=36741&CtUnit=10973&BaseDSD=7&mp=289>。

(中時 )

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