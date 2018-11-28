荒廢傾頹數十年 林家古厝活化露曙光

2018年11月28日 19:14 中時 李其樺

山上區林家古厝屋齡近90年，不過因為年久失修面臨保存危機；台南市府文資處近日會同地方人士前往現場會勘，也讓古厝活化再現曙光。（李其樺攝）

林家古厝正門外牆遺留彩繪山水畫，為日據時期台灣名畫家呂壁松真跡。（李其樺攝）

山上區林家古厝屋齡近90年，不過因為年久失修面臨保存危機；台南市府文資處近日會同地方人士前往現場會勘，也讓古厝活化再現曙光，未來將進一步和屋主協商，比照修復柳營劉家洋樓方式，爭取修復林家古厝。

林家古厝建於日據時期，又稱林雹古厝，屋主林鬧雹因為協助麻豆林家經營製糖產業發跡，在今天的山上里興建融合中西日式風格的三合院，供家人及親族居住。後來因為久無人居，林家古厝屋況荒廢傾頹，前年又遭遇0206大地震，使得房屋結構受損，隨時有坍塌之虞。

近日文化局長葉澤山會同文資處、山上區公所前往林家古厝勘查屋況，當天也邀集林家後代到場協商，不過當天雙方尚未達成共識。

文資處長林喬彬表示，文化局先前以承租方式，修復柳營劉家洋樓和劉啟祥故居，是國內老屋保存活化的成功案例；未來會進一步與屋主協商，在不影響房屋持有人產權的前提下，比照柳營劉宅相同方式修復林家古厝，共創文化與地方雙贏局面。

山上社區發展協會理事長歐來發表示，林家古厝正門外牆至今留有日據時期台南知名畫家呂壁松彩繪山水畫，具備珍貴文物價值，「別的地方都找不到！」如果台南市府有心協助地方修復保存林家古厝，地方自然樂見其成。

(中時 )