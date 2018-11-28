《海綿寶寶》作者不敵漸凍人症 為卡通拚到最後一刻

2018年11月28日 19:04 中時 潘鈺楨

《海綿寶寶》卡通角色個性鮮明。（翻攝自網路）

知名卡通《海綿寶寶》作者史蒂芬海倫伯格（Stephen Hillenburg）去年3月確診罹患漸凍人症，抗病1年多仍不敵病魔，於當地時間27日過世，享年57歲。

尼克國際兒童頻道發聲明：「我們對史提芬海倫伯格去世的消息感到難過，他以獨特的純真和幽默感為《海綿寶寶》注入活力，為各地及不同年代的孩子和家庭帶來歡樂。 他用原創角色與比奇堡（Bikini Bottom）世界，提醒世人樂觀、友誼和無限想像力的價值。」

《海棉寶寶》1999年在尼克頻道開播，12季250集收視遍及全球170個國家、24種語言，得過4座艾美獎、15座尼克頻道兒童票選獎、2座英國電視藝術學院兒童獎項等，其周邊商品與玩具每年為尼克頻道賺進80億美元（約2400億台幣）。《海棉寶寶》不僅僅是兒童節目，也蘊含荒謬創意、對人類社會的諷刺，所以不少成人觀眾也是死忠粉絲，進而兩度改編成電影動畫長片，還在去年推出百老匯音樂劇。但《海綿寶寶》並非一開始就大受歡迎，尼克頻道動畫副總裁曾在《海綿寶寶》10周年紀念日回憶，當初電視台某些業務唱衰：「它永遠不會成功，它是一塊海綿...。」

然而海綿寶寶、派大星、章魚哥、蟹老闆等個性鮮明的海洋生物還是締造了奇蹟。這與史蒂芬的海洋生物學背景息息相關。史蒂芬大學主修海洋資源規劃，畢業後在加州海洋中心擔任教師，這段時間他研發出一套說故事方法。後來他進入加州藝術學院進修實驗性動畫，取得藝術碩士學位進入卡通頻道擔任幕後工作。史蒂芬曾在訪問中表示，海綿是一種有趣的動物，他起初畫了一些天然海綿，沒有固定形狀，「就卡通來說，海綿很容易辨識，很適合我正在尋找的角色類型：有點書呆子、純真正直的古怪球。」

2017年史蒂芬宣布罹病，但他依然像海綿寶寶一樣地樂觀：「任何了解我的人都知道，我不會因生病就放棄創作，我將繼續為《海綿寶寶》維持一貫的熱情、盡可能工作。」如今史蒂芬擺脫病魔，留給粉絲無限懷念，願他永眠於深海的大鳳梨裡，願世間的美味蟹堡都歸屬於他。

(中時 )