金門》立委空缺補選 各路人馬競逐

2018年11月28日 19:57 中時 李金生

陳福海縣長是否再戰立委，備受鄉親矚目。（李金生攝）

出身媒體記者，金大大陸所碩士陳向鑫，被視為接棒的「正藍軍」人選之一。（李金生攝）

同樣是媒體出身和金大大陸所碩士的王中聖，具有行政歷練的優勢條件。（李金生攝）

陳玉珍的學經歷條件好，早有轉換跑道競選立委的規畫。（李金生攝）

陳滄江深耕基層，表態再戰立委。（李金生攝）

洪志恒強調，立委補選「選定了！」（李金生攝）

金門立委楊鎮浯當選下屆縣長，空缺補選群雄並起，目前已有11人表態或可能出馬角逐，在新人輩出、世代交替的大環境下，又以出身媒體的縣工策會總幹事王中聖和連任金湖鎮代的陳向鑫2人最受矚目。

雖然立委補選僅約8個月任期，但仍吸引各路人馬，目前表態參選或可能參選者有縣議員陳玉珍、陳滄江、金湖鎮長蔡西湖和金湖鎮代陳向鑫、縣工策會總幹事王中聖、縣長落選人洪志恒、金寧鄉長落選人李正騰及縣議員落選人吳金璞、盧冠宇等人。

做為陳福海競選大將的蔡西湖在個人臉書表示，自己經過審慎考慮後，決定投入立委補選。由於陳福海競選連任失利，支持者看好他再選立委，以延續政治生命。一般認為2人應會就補選取得共識，不會出現同台競爭的場面。

今年8月退出民進黨，2年前參選立委落選的陳滄江，也已表態再戰，以其在基層的深耕經營，短期內即可凝聚戰力。陳玉珍的父親是已故縣議長陳水木，弟弟陳志龍剛當選議員，個人學經歷條件好，轉換跑道備受關注。

出身媒體記者，金大大陸所碩士陳向鑫，嫻熟地方與兩岸事務，13年來投入4次民代選舉，其中1次競選縣議員失利，但以票票乾淨獲得好評。這回他擔任楊鎮浯的文宣大將，打了漂亮的一仗，且是去年黨代表選舉第一高票，被視為接棒的「正藍軍」人選之一。

同樣是媒體出身和金大大陸所碩士的王中聖，曾任金門縣青商會長和縣府主管兩岸事務的觀光處長、民政處長，具有行政歷練的優勢條件，一旦陳福海和副縣長吳成典都不選，也有可能在支持者勸進下出馬角逐。

曾參選縣長和立委的洪志恒則強調，這次「選定了! 」他表示認同他的人愈來愈多，今年選縣長雖僅拿到832票，但若給只輸801票的陳福海，就可扮演扭轉戰局的關鍵少數。

(中時 )