金門》新世代交替來臨 立委補選「操兵」

2018年11月28日 20:01 中時 李金生

國民黨金門縣黨部主委林芳旋（右一）和縣長當選人楊鎮浯（右二）將輔選力保立委席次。（李金生攝）

金門剛落幕的5合1選舉，結果新人爭相出頭，讓不少老將黯然落選，顯示一個新的世代交替來臨，也讓立委補選被新人視為「操兵」的好機會。

今年，只選過立委和縣長的楊鎮浯擊敗當過鎮代、縣議員、鎮長和立委、縣長的陳福海外，縣議員第1選區董森堡以全縣最高票當選，第2選區的陳志龍也以全區最高票當選，讓副議長謝東隆意外落馬，2人都是鄉親眼中的「少年仔」。

另金城鎮長當選人李誠智讓3度叩關的前副議長歐陽彥木再次飲恨；烈嶼鄉洪若珊也以絕對優勢擊敗主要對手洪燕玉，並讓曾2任鄉長的林金量無緣重作馮婦。

新人強出頭的新世代，讓征戰多年的老將風光不再，也給了有意進軍政壇，或更上一層樓的年輕人，有了更大的鼓舞和動力，讓這場立委補選未打先熱起來。

讓金門藍天再現的楊鎮浯公開表示，只要是黨推出的候選人，一定「責無旁貸」全力輔導；國民黨縣黨部主委林芳旋則表示，下周黨中央將就5縣市的補選，敲定統一作業方式。

「楊家將」的主帥楊鎮浯和他的競選班底，在這場老將轉換跑道、新人「探路」試水溫的立委補選中，將扮演甚麼樣的大戰略角色，不但攸關選舉結果，也可能改變金門的政治生態。

(中時 )