高雄回客來羊肉總匯新開張 東北口味獨特

2018年11月29日 07:19 中時 林宏聰

回客來羊肉總匯位於高雄鳳山區鳳捷路，用餐環境乾淨明亮。（林宏聰攝）

高雄鳳山區「回客來羊肉總匯」最近剛開張，台灣與大陸技術合作，帶來東北口味烤羊腿、烤羊睪，吸引不少饕客嘗鮮；而招牌養生美味羊肉爐口味清淡，連小朋友都能接受，且使用溫體現宰羊肉片，吃起來口感比進口冷凍羊肉塊軟嫩許多。

回客來羊肉總匯位於高雄鳳山區鳳捷路，用餐環境乾淨明亮，是今年底即將卸任的高市議員沈英章與友人合夥，並和對岸技術合作，引進純正東北口味，翻開菜單，烤羊腿、羊肉串、羊腰、羊心、羊肝、羊睪、羊腳一應俱全、琳瑯滿目。

沈英章說，羊是自己在大樹區設場飼養，為努比亞及波耳混種，肉質細膩油脂較多，吃起來羊騷味也比較低，特別是每天溫體現宰，以肉片形式供應，在鍋中涮個幾下就夠了，口感和坊間常用的國外進口冷凍肉塊完全不同。

有別於一般羊肉爐濃郁口味，回客來招牌養生美味羊肉湯以清燉手法，用整頭羊、加上骨架燉煮8小時濃縮而成，搭配淡淡的中藥味，不僅更鮮甜，放涼後羊肉味不會太重，連小朋友也讚不絕口，一碗接一碗，冬天喝起來尤其暖心。

另有養生蕈菇湯底，集30多種蕈菇於1鍋，同樣受到顧客歡迎，主廚相當用心，連羊肉爐沾料豆瓣醬都是每天特別調製，滋味偏甜不辣，就是希望小孩子都能接受，闔家一起享受羊肉爐的美味。

店名：回客來羊肉總匯

地址：高雄市鳳山區鳳捷路57-1號

電話：（07）7030736

營業時間：下午4點到深夜12點

售價：養生美味羊肉湯、養生蕈菇湯500元

(中時 )