高雄輕軌恐停建 交通部提醒「要審慎評估是克服還退縮」

2018年11月28日 19:16 中時 李宜秦

高雄市準市長韓國瑜翻轉高雄，今日透過發言人侯亞寧表示，上任後會優先處理輕軌問題，不排除會更改路線或停建」。高雄輕軌案總預算165.37億元，第一階段完工，目前籬仔內至哈瑪星路段已通車。交通部次長王國材提醒，韓國瑜要想清楚，是要克服困難與民眾溝通，還是要因抗議而退縮喊卡。

高雄環狀輕軌第二階段將由鼓山哈瑪星往北延伸至美術館區，沿著美術館路向東街大順路，經過三民、苓雅區後，又繞回前鎮區，其中會經過的區域包括農16、美術館路與大順路都是人口密集區，因此當地居民也有人持反對意見。

高雄市民反對輕軌進入農16與美術館地區，主因是若輕軌與汽車共用路權，大順路一定會出現交通問題，屆時市區交通肯定會大打結，且因高雄輕軌進站聲音大，附近居民的生活品質也會受其影響。

交通部路政司鐵路工程科科長魏瑜表示，高雄輕軌總預算165.37億元，目前第一階段完工，籬仔內至哈瑪星路段已通車，正要施行第二階段的工程。若二階完工，將可再從籬仔內往北延伸，銜接高雄捷運橘線、紅線與鐵路，形成環狀輕軌。

王國材說，目前已知輕軌有受到部分民眾抗議，但要提醒韓國瑜，必須以建設50、100年以上的建設為前提來評估，到底是要克服困難，與民眾好好溝通，突破問題繼續建設，還是因為有反對聲音就退縮，必須審慎思考。

(中時 )