最新品種甜瓜 周六台南農改場展出

台南區農改場12月1日舉辦農畜聯合開放日暨第22屆種苗節活動，預定當天展出西瓜、南瓜、洋香瓜等超過數十種改良作物，展示最新農產研發成果。（李其樺攝）

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台南區農改場12月1日舉辦農畜聯合開放日暨第22屆種苗節活動，預定當天展出西瓜、南瓜、洋香瓜等超過數十種改良作物，展示最新農產研發成果。（李其樺攝）
台南區農改場12月1日舉辦農畜聯合開放日暨第22屆種苗節活動，預定當天展出西瓜、南瓜、洋香瓜等超過數十種改良作物，展示最新農產研發成果。（李其樺攝）
來自台南市的稼穡種子有限公司，今年研發出「斑比」甜瓜，具備生產期短、甜度高、耐放久藏等優點，更勝傳統甜瓜。（李其樺攝）

台南區農改場和畜產試驗所、台灣種苗改進協會將於12月1日舉辦農畜聯合開放日暨第22屆種苗節活動，預定當天展出西瓜、南瓜、洋香瓜等超過數十種改良作物，展示最新農產研發成果。

台南區農業改良場場長鄭榮瑞表示，今年種苗節主題為葫蘆科作物，除了展出西瓜、甜瓜、南瓜、苦瓜、絲瓜、胡瓜、冬瓜、蛇瓜等最新瓜果改良品種，當天還有種苗研究推廣成果展示、種苗與植物防檢疫、種苗資材展示、世界蔬菜中心展示、蔬果花藝設計插花展、種苗常識有奬徵答、趣味活動等多元主題和活動。

其中來自台南市的稼穡種子有限公司，今年研發出「斑比」甜瓜，業者表示，斑比甜瓜光滑外表帶有綠色斑點，與其他光皮系列甜瓜有很大不同；另外，斑比甜瓜每年秋天種植，最快只要70天就能收成，且甜度高達17度，常溫下最長可放置2周，具備生產期短、甜度高和耐放優點，目前已經陸續在雲嘉南、花東、高雄地區試種推廣。

台南區農改場表示，今年活動展示內容除了展示新型農作物、農具和各式農業技術，另外也規畫米食熱食區，還有葫蘆彩繪、柚薰香DIY課程，並推出FB打卡按讚活動，完成即贈送台南11號白米300公克、蔬菜種苗2株等精選農產品，限量2500份贈品，歡迎民眾踴躍參與。

(中時 )

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