非洲豬瘟防疫升級 私帶肉品返台可罰100萬

農委會副主委黃金城表示，他研判大陸非洲豬瘟疫情正進入病毒擴散高峰期，會持續擴散半年至一年，壓力才有可能趨緩。（游昇俯攝）

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游昇俯

大陸非洲豬瘟疫情嚴峻，但國人赴陸返台仍屢屢攜帶肉類產品入境，難以遏阻，立法院經濟委員會今（28）日初審通過「動物傳染病防治條例」45條之1修正草案，將違規攜帶肉品入境裁罰3千至1萬5千元罰額，全面提高為1萬至100萬元，周五將提報立法院院會。農委會預估，新法最快明年可實施。

為防堵非洲豬瘟疫情入侵，農委會防檢局自9月1日起，即針對旅客違規自非洲豬瘟或口蹄疫疫區攜帶家畜肉類產品入境，均裁罰最高罰額1萬5千元，然而至上周25日止，累計裁罰達265件，顯見目前罰額仍難生嚇阻之效。

立法院今日審議動傳條例修正，正式將現行旅客或服務於車船航空器人員，自國外攜帶動物產品入境未申請檢疫，罰款額度提高為1萬至100萬元。農委會副主委黃金城表示，防檢局將再訂定裁罰基準，根據違規肉品是生肉或熟肉，數量多寡、來自疫區與否，設定不同罰額，大陸肉品危險性高，罰額就會訂得高一點。

並且，因廚餘養豬是非洲豬瘟傳播途徑之一，農委會要求業者落實廚餘高溫蒸煮，須達中心溫度90度以上、至少一小時，才可餵飼。農委會將從下周一起與環保署展開聯合稽查，未落實廚餘高溫蒸煮的養豬業者，將被裁罰1200至6000元罰鍰。

黃金城表示，目前全國廚餘養豬戶共2045家，農委會11月16日前已完成兩輪清查，12月3日起將由環保單位、畜產、防疫人員一組三人，針對沒有蒸煮設備養豬場優先查緝。

黃金城並表示，國內沒有非洲豬瘟疫情，不會禁止廚餘養豬，但若一縣市發生疫情，該縣市就會禁止廚餘養豬，且其境內活豬不能運往其他縣市，只有屠體可運出；目前的防疫策略，未來將加入學者專家意見、並視疫情狀況滾動修正。

他說，大陸非洲豬瘟疫情已擴及20省／市／區、共80例，正進入病毒擴散高峰期，會持續擴散半年至一年，壓力才有可能趨緩，國內養豬產業年產值約700億元，加上周邊設施、藥品產業可達1000億元以上，一旦疫病入侵，損失龐大，故需要國人共同努力做好防疫工作。

(中時 )

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