《新聞龍捲風》韓國瑜力邀王世堅「墜入愛河」 願聘為榮譽市民

2018年11月28日 19:22 中時電子報 丁世傑 、 吳玫穎 、中時／ 洪秀瑛 、影音編輯／ 陳科廷 、中時／、影音編輯／

韓國瑜在28日接受中天《新聞深喉嚨》專訪。（圖／取自中天）

高雄市長當選人韓國瑜今（11/28）日接受中天《新聞龍捲風》獨家專訪，與主持人戴立綱、王又正暢談當選後的心情與未來對高雄市的承諾，已經感冒超過一個星期的韓國瑜表示，選後稍稍休息了幾日，但仍然不停地靠電話聯繫工作，包括洽詢小內閣名單。許多大老闆、台商的電話也都有進來，韓國瑜笑稱感覺高雄像是在「胎動」一樣，隨時都要動起來了，未來將努力實現「東西賣得出去、人進得來，高雄發大財」的承諾。

為了推廣觀光，韓國瑜更透露，有意將市長交接典禮辦在高雄愛河畔，「我們很希望不要辦在市府，就辦在愛河旁，高雄20年來幾乎沒什麼交接，都是同黨執政，這次如果可以在愛河旁拉出一個觀光典禮，可以讓高雄的觀光元素再次詔告天下，這個對城市的包裝跟行銷是非常重要的。」

不僅如此，韓國瑜更力邀台北市議員王世堅到高雄兌現承諾，韓國瑜笑說：「就在愛河旁找一個點，叫做『墜入愛河點』，未來男女求婚的時候就跳下去，如果王世堅議員願意第一個跳下去，那是不是太棒了。」韓國瑜更對著鏡頭向王世堅喊話，「我們高雄市極力發展觀光業，如果你願意，我們願意正式聘請你為高雄市榮譽市民。」

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(中時電子報)