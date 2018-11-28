陳綺貞邀世大運影片導演操刀MV 三個月畫1500張圖

2018年11月28日 19:27 中時 蔡琛儀

陳綺貞推出新專輯《沙發海》，新歌〈傷害〉被喻為出道20年來最突破的作品，不但挑戰個人螢幕尺度，穿下黑色低胸蕾絲性感撫胸，還把泥土抹在身上，爆裂吉他節奏也跳脫過往清新形象，MV在25日晚上正式公開後，讓粉絲都驚豔不已；而另一首新歌〈小船〉ＭＶ將曝光，請到世大運宣傳影片操刀的劉耕名導演製作，耗費三個月時間，以手繪逐格動畫方式，繪畫1500張圖，完成這支奇幻MV。

〈小船〉以河流暗喻人與人之間的溝通交流， 形成一幕幕的奇想。劉耕名導演早在10年前就跟陳綺貞合作〈手的預言〉MV，當時還得到國際動畫大獎肯定，這回二度合作，不僅率領更強大的團隊，還運用新的敘述方式，以「光」為主體，透過光影切分形成完美比例，讓城市的亮面、陰影、輪廓與情緒清楚轉變，同時打破框架，選擇特殊規劃的長寬比，在直式橫式的相互運用下，都能從手機或是其他螢幕觀看

整支MV以全片手繪逐格動畫方式呈現，每一秒就要用8張圖呈現，總共高達1500張，讓動畫師笑說：「是一件瘋狂燃燒生命的作品。」然而為何選擇這麼麻煩的製作方式？劉耕名解釋，運用進類比的表現，只是為了保留一點老派的真實，每個手繪畫面也讓造型保留更多細膩度與人味，契合陳綺貞的音樂風格。她看完後也表示非常喜歡，更大讚「既溫暖又悲傷」、「世界級水準」。

(中時 )