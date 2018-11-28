既狂野又奇幻 香港芭蕾舞團展現女力

2018年11月28日 19:59 中時 李欣恬

將經典文學作品搬上芭蕾舞台，香港芭蕾舞團芭蕾舞劇《愛麗絲夢遊仙境》首度來台演出，編舞家、藝術總監衛承天（Septime Webre）表示，這是一趟既狂野又奇幻多元的旅程，「我給愛麗絲的設定，她其實不是7歲小女孩，而是一名30歲女性，在這趟旅程裡展現女性的勇氣，穿越所有挑戰。」

衛承天來自美國，曾任華盛頓芭蕾舞團藝術總監，目前擔任香港芭蕾舞團藝術總監滿一年。他出生於1961年，母親為古巴人，他表示古巴人身上都帶有著跳舞血液，他也不例外，「即使我們家裡熱愛跳舞，但長輩仍覺得無法以舞蹈為業，所以我原本和其他兄弟姊妹一樣都讀法學院，也和姊姊一起去上芭蕾舞課，我發現自己特別喜歡舞蹈，也算有天分，一邊讀書邊學芭蕾舞，後來拿到舞團合約時，更加確定我要捨棄法律，走芭蕾舞的路。」

衛承天表示，他從小就喜歡閱讀童話故事，「童話故事能反映人生不同面向，《愛麗絲夢遊仙境》有非常狂野的特質，書裡的每個角色性格都無比鮮明，這些都是編創舞蹈的好題材。」

《愛麗絲夢遊仙境》舞蹈編排活潑，舞台設計繽紛多元，衛承天也為每個角色打造特殊性格的舞步，他表示，「總是很焦急、緊張的兔子先生，會有很密集的腿部動作，笑臉貓是一隻很酷的貓咪，我特別請作曲家設計，讓小提琴以爵士樂為藍本，發出貓咪叫的呼嚕聲，表現貓咪的性格。」

香港芭蕾舞團的成員來自世界各地，其中有一名舞者來自台灣，他是曾就讀北藝大舞蹈系、並獲全額獎學金於香港演藝學院受訓的林昌沅，於2017年加入香港芭蕾舞團，他表示《愛麗絲夢遊仙境》對舞者而言有很大的挑戰，「節奏非常緊湊，既需要古典芭蕾舞的基底，但是卻有很前衛的表現在裡面。」

衛承天表示，他期許能表現香港芭蕾舞團的中西交融的魅力，以及讓大眾都能零距離接觸芭蕾舞藝術，近年舞團也在公共開放空間跳芭蕾舞，「我們希望芭蕾舞可以成為人們的生活，感受舞蹈節奏的律動感。」

(中時 )