災防會報 政院：提升工廠及醫院長照機構公共安全

2018年11月28日 19:58 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「中央災害防救會報第39次會議」，在聽取內政部「敬鵬火災案檢討精進作為」報告後表示，內政部應就提升消防人員救災安全及指揮作業、火場的精準掌握、救災資訊整合與揭露，以及強化工廠自主防災等策進作為，務必積極推動，以務實態度解決問題，避免憾事再次發生。

賴揆指出，該專案調查小組初步檢討結果及安全策略，例如擴大延燒及消防人員殉職原因等，請提供各相關主管機關及地方政府參考策進，務必深切記取教訓。

此外，賴揆表示，由於桃園市工廠含有化學品數量龐大，有關桃園市長鄭文燦希望於桃園市針對化學品成立「化災特種救災隊」一事，請內政部與相關部會予以協助。

行政院災害防救辦公室表示，桃園敬鵬公司火災事發後，內政部組成專案調查小組全面制度檢討及檢視，提出整體策進公共安全策略，包括「提升消防人員救災安全及指揮作業」、「救災資訊整合與揭露」及「強化公共安全與工廠自主防災」等三大面向。

其中，內政部將增訂「消防法」第21條之1條，賦予廠方指派人員協助救災及提供資訊的義務；環保署已完成「毒性化學物質管理法」修正，內容包含新增「關注化學物質」，分級擴大列管數量，並增列「事故預防及緊急應變」專章，強化列管化學物質運作業者的應變量能。經濟部修正「工廠危險物品申報辦法」，新增工廠危險物品配置圖及機械設備配置圖，於107年10月1日正式施行，同時委請台灣電路版協會研訂「製程排氣系統安全標準」。未來除由經濟部持續輔導業者自主管理外，針對暨有廠房，環保署亦將透過督導地方政府平時檢查以及重新申請或變更固定污染源許可證等時機，加以審核進而落實管理。

另會中針對衛福部「醫院及老人養護中心等場所強化公共安全對策」報告，賴院長責成衛福部、內政部依策進作為，共同加強醫院及各類長照機構軟硬體配備，建立安全文化，落實自主管理。

賴揆強調，醫院或長照機構普遍面臨照護人力不足問題，災害又經常發生在深夜人力較缺乏時段，需從制度面導引業者運用科技及自動化設備減少災時人力負擔，以有效提升消防及公共安全。後續衛福部將全力輔導防火標章認證、設置自動撒水系統及火災自動通報設備。賴院長也請政務委員吳澤成督導，衛福部與內政部共同提出整體性防災計畫，以統合因應水災、火災及震災等災害。

賴揆並於會前頒獎表揚「107年度災害防救業務訪評」獲獎縣市，除肯定各績優縣市的努力與付出，也期許地方政府與中央合作，務必從根本落實公共安全及減災整備工作，實現「幸福家園」的施政目標，為民眾打造安全及安心的家園。

(中時 )