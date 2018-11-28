56歲杜德偉床戲秀肌肌 嗑卡帶麵吸收養分

杜德偉將推出國語專輯。(杜德偉工作室提供)

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杜德偉在床上隱約秀腹肌。(杜德偉工作室提供)
杜德偉作勢吃卡帶麵。(杜德偉工作室提供)

杜德偉睽違近6年將推出最新國語專輯《起來》，他日前來台拍專輯封面，不但上了床，還在一匹駿馬雕像前吃0～80年代的卡帶義大利麵，杜德偉笑說：「過去的靈魂是未來的養分！」又說：「特別安排拍吃卡帶麵，不但有點懷舊，更是向流行音樂和科技致敬，以前發片不管是黑膠、卡帶或CD裡都是工整的十首歌，還有封面和歌詞本，現在數位時代進步了，但是感覺音樂也變無形。」

杜德偉專輯找來攝影大師江民仕掌鏡，本來設定了「床戲」，團隊也將攝影棚和大床等道具都安排好，但在開拍前一晚，杜德偉抵台一進到飯店，發現飯店的氛圍和陳設跟專輯的概念超級吻合，而且還有一匹馬就矗立在飯店中，他和攝影師馬上詢問飯店是否可以商借，儘管時間已近午夜，但飯店一聽要拍攝唱片封面，馬上慷慨應允出借，讓正式拍攝時一切順利，因此杜德偉直呼《起來》封面拍攝是「天作之合」。

杜德偉在《起來》專輯封面中，穿著絲質睡袍和短褲，搭配頂級大床，床上則放著水晶吊燈、純銀茶具、寫真集、香蕉鳳梨、花束、紅酒和麵包，他精實的的腹肌也大放送。他平時養生又愛運動，維持得相當好，被問到如何保持身材，杜德偉打趣說：「應該是常常抱我兒子練壯的。」又表示：「家庭的幸福讓我融化，心情愉悅就是凍齡妙方！」《起來》將在28日數位上架，12月14日實體發行。

(中時 )

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