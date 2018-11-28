大陸非洲豬瘟延燒20省 農委會提高罰鍰至最高100萬元

農委會副主委黃金城表示，目前大陸非洲豬瘟疫情如野火燎原一般。（農委會提供）

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旺報
賴志昶

大陸非洲豬瘟疫情持續擴散，截至28日為止已擴及20省市區，達80案例。行政院農業委員會今（28）日表示，農委會防檢局日前研修動物傳染病防治條例第45之1條規定，今送至立法院經濟委員會議審查，通過將罰鍰修正為新臺幣1萬元以上100萬元以下，已嚇阻民眾違規攜帶疫區肉製品入境。

「大陸非洲豬瘟疫情如野火燎原。」農委會副主委黃金城28日指出，大陸目前疫情延續3個月時間，依他專業角度研判，目前正值疫情的「高峰期」，可能維持半年至1年時間才會稍退，對台灣防疫工作造成很大危害。

黃金城表示，由於旅客違規自大陸等疫區攜帶肉類產品入境，引入非洲豬瘟的風險極高，為達嚇阻的目的，防檢局日前修訂將現行旅客違規攜帶動物產品入境得最高罰鍰提升至30萬元。

黃金城稱，該案經立法院經濟委員會審議，委員一致認為在此疫情嚴峻時刻，應透過調高罰鍰手段以遏止旅客僥倖心態，因此通過修正罰鍰為新臺幣1萬元以上100萬元以下。

黃金城強調，後續該修正草案經立法院三讀通過後，最快仍得到明年時間，屆時防檢局將依旅客攜帶肉品種類與其來源國別的風險高低，訂定裁罰基準。

農委會指出，針對旅客違規自非洲豬瘟或口蹄疫疫區攜帶家畜肉類產品入境者裁罰最高額罰鍰1萬5千元之案件，自9月1日至11月25日止計裁罰265件，其中來自大陸160件，越南73件最多。

農委會說，目前已持續強化各項宣導力道，以影片、圖卡及各類文宣資料，透過電視、廣播、跑馬燈及社群媒體，向一般民眾、出入境旅客、農民及新住民等不同社群宣導配合政府各項防檢疫措施，以圍堵疫情入侵。

農委會最後呼籲，旅客切勿違規攜帶肉類產品入境，未來可能裁罰最高至100萬元罰鍰，請勿以身試法。

(旺報 )

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