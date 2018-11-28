日本擬以行車距離課徵汽車稅

2018年11月28日 19:58 中時 黃菁菁

日本政府為促進電動車（EV）及汽車共享的普及，2020年度以後將徹底重新評估汽車相關稅制，考慮以行車距離為課税標準，取代以排氣量為標準，以減輕環境的負擔。

日本人逐漸改變買私家車的消費習慣，租車和汽車共享制度逐漸受歡迎，過去的汽油燃料車也慢慢被電動車、油電混合車等取代。然而現在日本的汽車稅制是以排氣量為標準，不排氣的電動車和油電混合車則很難課到稅，隨著環保車及汽車共享制度的普及，汽車的稅收降低成為急需面對的課題。

在日本買車必須付3%的汽車取得費，每年依排氣量不同還必須付汽車稅，1000cc至1500cc以下的車，1年要付3萬4500日圓的汽車稅，每增加500cc課稅額還會調高。除此之外，兩年1次的車檢時還要課徵汽車重量稅。

由於汽車的環境改變，日本政府認為稅制也要進行改革。日本執政的自民、公明兩黨的稅制調查會12月中旬將彙整出稅制修正大綱，擬著手進行汽車稅制改革，主要針對汽車稅的部分。

日媒報導，美國一部分州採用依重量和行車距離來課稅的制度。德國則針對卡車，會依行車距離加重稅金。但利用GPS導航定位系統來掌握行車距離的作法遭到侵犯隱私權的質疑。

日本政府目前考慮在2019年的稅制修正案中，依排氣量不同來調降汽車稅，作為明年10月將消費稅率調漲到10%的對策。汽車稅將作為地方政府的稅收，以避免地方財源減縮。

(中時 )