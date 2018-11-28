大提琴家張正傑 受傷後首度演奏高難度協奏曲

2018年11月28日 19:54 中時 張亦惠

12月9日張正傑（中）將到嘉義縣表演藝術中心與嘉義愛樂一同演出。（張亦惠攝）

大提琴家張正傑7月間在維也納騎單車受傷，左手臂骨折、無名指斷裂，經過開刀、復健，中指、無名指至今仍腫脹，12月9日張正傑將到嘉義縣表演藝術中心與嘉義愛樂一同演出。張正傑表示，他相信人的毅力，不想為自己找理由，受傷時感受到台灣各界對他的打氣，因此他決定挑戰自己，也更珍惜現在拉出來的每個音符。

張正傑去年受嘉義愛樂藝術總監謝元富的邀請，參與「2019新年音樂會波西米亞風情─張正傑與嘉義愛樂」音樂會，熟料今年7月出了車禍，但張正傑仍決定「不取消、不延期」依約到嘉義來演出。

表藝中心表示，這是張正傑復出的第一場協奏曲演出，演奏德弗札克這首協奏曲，具有獨特的意義，當年作曲家德弗札克寫作此曲時，思念著病危的前女友，音樂中的心情起伏，就如同張正傑這段時間一般。

張正傑說，受傷後練習時間縮短至40分鐘左右就得休息，除了指法要改變，心境上也改變很多，以前是陶醉、沈浸其中，現在則是充滿感謝。張正傑也提到，德弗札克大提琴協奏曲，本來就是大提琴最經典、最有挑戰性的曲子，連柏林愛樂知道他要演奏此曲，都嚇了一跳，但他不想找任何「理由」，只想用意志力克服一切。

嘉義愛樂同時也會帶領樂迷重訪經典中的經典，包括家喻戶曉的約翰．威廉斯電影配樂；星際大戰主曲、辛德勒名單、哈利波特及約翰史特勞斯的藍色多瑙河圓舞曲等經典名曲，營造嘉義新年嘉年華與節慶氣氛。

(中時 )