國道警因公身亡率高 要多5千危險津貼爭不到

國道警第二大隊楊梅分隊3名員警23日凌晨前往國道一號南向86.7公里處處理事故時，遭後方自小客車追撞，2名員警重傷送醫。警車車身全毀。(中央社)

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中時電子報
/綜合報導

21歲實習警員王黃冠鈞日前在中山高處理故障車輛，遭小客車追撞重傷，經急救宣告腦死。家屬忍住悲慟動決定器捐遺愛人間，同時也呼籲加速通過國道警察危險津貼。國道上車輛速度動輒破百，國道警察遇上危險根本難以反應，7年間已經有5名國道警因公死亡，但他們想爭取5千多元的危險津貼時，卻被一句「科技執法已降低危險性」而再研議至今仍卡關。

今年4月，台南2名國道警也遭大貨車從後方追撞，2人都不幸殉職，如今王黃冠鈞再喪命輪下，也讓讓國道警執勤安全成為外界關注議題。跟據統計民國86年到106年間，國道警察執勤身亡發生率約0.53%，比6都警察局員警的0.16%到0.3%因公身亡平均發生率高三倍，近年國道警察執勤因公受傷的人數也持續攀升。而警察人員請調要加入國道公路警察人數，從102年的213人逐年下降，到去年只有63位。

國道公路警察局提出來的危險加成具體方案，所需經費依國道警察預算員額估算，每人每月危險加給為新台幣5061元，一年所需經費大概是8230萬餘元。106年10月案子就已經報到內政部，也通過警政署相關單位審查，但內政部部長徐國勇表示：行政院人事總處提及，「科技執法已降低危險性」，認為應再研議危險加給方案，徐國勇也承諾，會盡快跟政院協商；警政署長陳家欽也說，現在還在溝通協調，會全力爭取。

(中時電子報)

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