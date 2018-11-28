核四廠已出局？政院：交經部仔細專業盤點

2018年11月28日 20:08 中時 張理國

「反空汙」、「反深澳」、「以核養綠」三項公投過關，外界關切蔡政府如何回應最新民意，行政院長賴清德日前在立法院接受質詢時，並未直接回應核四廠是否會再重啟，只說以核養綠公投「無涉核四」，行政院發言人Kolas Yotaka今天被問到核四廠是否已被排除時說，就讓經濟部仔細、專業的盤點；於此同時政府也努力節電、開發綠電，將儘快提出整體能源政策報告。

核四廠目前已興建完畢並通過安檢，進入封存狀態。但趕在公投之前，蔡政府已於今年7月，將第一批燃料棒運往美國，9月分又將第二批燃料棒運往美國，核四廠在以核養綠及反空汙公投後能否解除封存狀態運轉，外界高度關注。賴揆在立法院答詢時，只回應以核養綠公投「無涉核四」，卻忘了另一項「反空汙」公投要求逐年減少1%的火力發電，有可能衝擊能源供應。

Kolas日前在接受媒體訪問時，對於現有的核廠電延役表示，政府推動非核家園的目標不變，因為實務上已不可能讓核一、核二與核三廠延役。依法核電廠在除役期限前5到10年必須提出延役申請，核一與核二廠除役在即，已來不及申請；核三廠則是要在108年前提出申請，但申請的作業評估時間要4到5年，時間上已來不及。

至於核四廠商轉部分，Kolas日前也說，台電在今年評估，核四商轉需要6到7年，且需要耗資新台幣688億元。如果明年重啟核四，6年後是2025年，非核家園目標已經達成，屆時已不需要核電，因此核四也沒有商轉的必要。

但經濟部長沈榮津今天鬆口，將以節電、綠電及核電三方向評估，在2個月內提出新能源政策，也請台電評估核三廠延役，依法在明年7月前向原能會提出申請；核二廠是否延役，將根據能源政策的檢討結果。

對於能源政策可能轉向，地方強烈反彈，屏東縣政府表示，核三廠如期除役是地方政府與民眾一致堅持的立場，絕不同意核三廠延役。

Kolas今天說，有關核二、核三延役問題，政院是交由經濟部等部會審慎研究盤點，現有核電場延役與否，待經濟部完整評估報告出爐後再議。

記者追問相關評是否已排除核四廠？Kolas表示，就讓經濟部仔細、專業的盤點；於此同時政府也努力節電、開發綠電，將儘快提出整體能源政策報告。

(中時 )