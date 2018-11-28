老鋼琴遇上新校舍 張花冠贈竹崎高中鋼琴

2018年11月28日 20:08 中時 張亦惠

竹崎高中28日上午舉行老舊校舍整建工程動土奠基暨鋼琴捐贈典禮。（張亦惠攝）

嘉義縣立竹崎高級中學28日上午盛大舉辦老舊校舍整建工程動土奠基暨鋼琴捐贈典禮，典禮在該校國樂團的精彩表演中揭開序幕，並由縣長張花冠主持、教育處長王建龍、代理鄉長郭良江等人皆出席，動土儀式結束後，張花冠將自己35年的老鋼琴捐贈給竹崎高中，並由竹崎高中音樂班同學現場彈奏，獻上優美琴音。

新建校舍造價7500萬元，位於C棟拆除後的位置，以淺粉色的耐候塗料及粉色抿石子為主要基調設計，與既有校舍的外牆配色相呼應。新建校舍1樓及3樓分別規畫社區共讀站及體育休閒站，完工後對外開放給民眾，2樓將規畫可以容納250人的階梯教室，及4間專科教室

設計上也置入許多竹崎地方特色，因竹崎鄰近阿里山小火車，一樓廊道加入火車的意象，建築外觀格子狀跳躍的立面分割，表現火車序列幾何影像，並以格柵茶葉的圖騰設計。

張花冠也拜託建築師負起專業監造與督導責任，營造廠商全力做好施工品質的責任保證，如期如質如量地完成興建工程，期許鄉親和學校一起來監督工程，讓竹高的孩子未來能有更好的受教環境。

張花冠表示，相信建設完成後，能帶給學校全體師生更舒適且優質的學習環境，且能進一步帶動竹崎地區運動及閱讀的風氣及水平。張花冠當天將自己珍藏35年的老鋼琴捐贈給竹崎高中，現場也由竹崎高中音樂班同學為大家演奏。

(中時 )