張正傑傷後復出 台南100元親子音樂會

2018年11月28日 20:39 中時 曹婷婷

大提琴家張正傑7月19日在維也納騎單車發生車禍，導致左手骨折，全台樂迷都為張正傑祈禱，希望他能再演奏。經過4個多月復健，張正傑左手中指、無名指雖還是腫的，但他決定再度站上舞台，找回最喜歡的演奏，《弦樂嘉年華》將於12月1日晚上在台南文化中心演藝廳進行，每張票價100元，歡迎大小朋友聆賞張正傑不能用左手、改用鼻子按弦演出創作《左手受傷紀念曲》。

台南市代理市長李孟諺表示，張正傑是不自我設限的音樂家，無論在主題風格、場地及合作對象都相當多變，像是與京劇、布袋戲及歌仔戲合作，在太魯閣峽谷、金門翟山坑道舉辦音樂節，跟輪椅族、癌症病童及受刑人分享，把音樂帶給不同的族群或領域。尤其，張正傑以推廣優惠的方式讓台南樂迷享受這場音樂會，希望這樣的音樂能夠深植人心，讓台南不只是文化古都，也受到音樂的薰陶。

張正傑表示，如果放棄這次在台南文化中心演藝廳的演出，可能就要等到後年才有場地，即使手傷未完全復原，除了演奏只有4個音的曲子，第5個音也改用鼻子按弦演出，他說，所有的路都可以另外再走出來，現在能上台演奏就是一種福氣，能拉出一個音符就是人生最美的事情。

這次張正傑特別帶來熱鬧《弦樂嘉年華》，以小提琴、中提琴、大提琴，三種不同的弦樂器各顯神通，可以獨奏、二重奏、三重奏也可以四重奏，不同提琴組合在一起，獨特音色譜出悠揚樂章，樂器之王鋼琴也來湊兩腳，跟大大小小的弦樂一起合奏。這次除了張正傑，小提琴將由身兼指揮的林天吉與台南子弟黃裕峯、中提琴為徐曉虹、鋼琴為謝婉玲。

張正傑為了感謝台南樂迷一直以來的支持，特別以100元均一票價回饋樂迷，讓大家一同見證張正傑的復出，票券所剩不多，請大家好好把握！

(中時 )