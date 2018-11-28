張正傑傷後復出 台南100元親子音樂會

知名大提琴家張正傑車禍後復出，12月1日將到台南文化中心演出，均一價100元回饋樂迷。（曹婷婷攝）

友善列印
中時

大提琴家張正傑7月19日在維也納騎單車發生車禍，導致左手骨折，全台樂迷都為張正傑祈禱，希望他能再演奏。經過4個多月復健，張正傑左手中指、無名指雖還是腫的，但他決定再度站上舞台，找回最喜歡的演奏，《弦樂嘉年華》將於12月1日晚上在台南文化中心演藝廳進行，每張票價100元，歡迎大小朋友聆賞張正傑不能用左手、改用鼻子按弦演出創作《左手受傷紀念曲》。

台南市代理市長李孟諺表示，張正傑是不自我設限的音樂家，無論在主題風格、場地及合作對象都相當多變，像是與京劇、布袋戲及歌仔戲合作，在太魯閣峽谷、金門翟山坑道舉辦音樂節，跟輪椅族、癌症病童及受刑人分享，把音樂帶給不同的族群或領域。尤其，張正傑以推廣優惠的方式讓台南樂迷享受這場音樂會，希望這樣的音樂能夠深植人心，讓台南不只是文化古都，也受到音樂的薰陶。

張正傑表示，如果放棄這次在台南文化中心演藝廳的演出，可能就要等到後年才有場地，即使手傷未完全復原，除了演奏只有4個音的曲子，第5個音也改用鼻子按弦演出，他說，所有的路都可以另外再走出來，現在能上台演奏就是一種福氣，能拉出一個音符就是人生最美的事情。

這次張正傑特別帶來熱鬧《弦樂嘉年華》，以小提琴、中提琴、大提琴，三種不同的弦樂器各顯神通，可以獨奏、二重奏、三重奏也可以四重奏，不同提琴組合在一起，獨特音色譜出悠揚樂章，樂器之王鋼琴也來湊兩腳，跟大大小小的弦樂一起合奏。這次除了張正傑，小提琴將由身兼指揮的林天吉與台南子弟黃裕峯、中提琴為徐曉虹、鋼琴為謝婉玲。

張正傑為了感謝台南樂迷一直以來的支持，特別以100元均一票價回饋樂迷，讓大家一同見證張正傑的復出，票券所剩不多，請大家好好把握！

(中時 )

老鋼琴遇上新校舍 張花冠贈竹崎… 宏碁加碼資訊月 現場下殺最高1萬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。