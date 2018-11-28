李國毅自曝曾被鬼嚇到喝符水

2018年11月28日 20:17 中時 洪秀瑛

簡嫚書（左）和李國毅。（粘耿豪攝）

大文（左）演李國毅助理。（粘耿豪攝）

大文（左起）、太保、李國毅。（粘耿豪攝）

焦嫚婷（左起）、郭昱晴、簡嫚書。（粘耿豪攝）

演員群。（粘耿豪攝）

李國毅、簡嫚書、太保、張翰等28日出席LINE TV新戲《靈異街11號》記者會，自認膽小的李國毅，國小時期看綜藝節目《鬼話連篇》嚇到去收驚、喝符水，長大後從不看恐怖片、靈異片，最後一次看的鬼片是20年前的《七夜怪談》，被貞子嚇到1個月不敢直視電視機，這次克服很大心理障礙才接演。

李國毅飾演小混混，因故踏上殯葬業工作，這個草根性的角色也具有「見鬼」的陰陽眼能力。李國毅說，之前去第一殯儀館見習大體淨身，死者是墜崖而亡，頭骨破碎，「我突然反胃，下意識摸我身上的平安符，結果一陣天旋地轉，我怕會暈倒，只好趕緊離開現場一下，扶著牆才能走出去」。

簡嫚書飾演法醫，表示自己有過特殊感應，「我曾夢到爸爸說他要去很遠的地方，過沒幾天，他就離開了，才知道出國是去天國」，她一直相信冥冥中有另一股力量，「所以我身上都帶4個符。」她劇中和李國毅有很多對手戲，獨缺親密戲，是因為當人妻、人母之後有顧忌？她笑說，「沒有限制啊，純粹是因為角色設定。」

孫可芳要挑戰飾演雙胞胎美少女，一個暗黑一個甜美，拍起來比想像中更吃力，她日前在片場拍戲，胃部不斷發出奇怪聲音達2小時，她形容「很可怕」，最後冒冷汗，戲份結束後，連忙跑到醫院就醫。

大文飾演李國毅的助理，劇中同在殯葬業工作，戲外的她膽子大，開玩笑表示很想有「見鬼」的能力，她這幾天睡不太好，因為滿腦子都在想這些。張翰飾演黑道大哥，「我很喜歡看推理辦案劇情，這部戲結合我有興趣的話題，不恐怖，讓我很期待。」林意箴扮演女鬼；江常輝飾演敗家子，整天花天酒地，與他過往戲劇形象有很大的不同；吳珝陽跟焦曼婷曾在《離我遠一點》合作，當時焦曼婷飾演吳珝陽的粉絲，在《靈異街11號》兩人的戀愛關係也將有不同發展。

發布卡司的同時，也同步公開重要場景，劇組原本要找拍攝場景，但經過3個月一直未達大家心中理想，後來決定自己搭設，耗時耗工，但成果都讓大家相當滿意，充滿著濃濃的《靈異街11號》風格。這次搭景比照拍攝電影的規格，搭景前先由動畫師事先擬設計圖，包含葬儀社、阿海的家、法醫解剖室、洗屍間，都具神秘色彩，葬儀社還是商辦合一，表達劇中阿海父子，對於人的情感表達，法醫解剖室更是人性發掘真相的起點，是劇中相當重要的場景。

(中時 )