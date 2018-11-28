貴圈太亂！薛之謙告舊愛造謠 馬蓉轉涉毒新聞「某人好自為之」

薛之謙（左起）稍早喊告李雨桐，馬蓉轉發涉毒新聞，要某人好自為之。（圖／翻攝自薛之謙、李雨桐Luyee、王寶強微博）

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中時電子報
薛之謙發聲明。（圖／翻攝自薛之謙微博）
李雨桐回應。（圖／翻攝自李雨桐Luyee微博）
馬蓉發文意有所指。（圖／翻攝自金耳朵兔子微博）

今(28日)微博上連爆多發明星緋聞、醜聞，先是薛之謙遭前女友李雨桐爆料和金馬影后李小璐過從甚密，引賈乃亮跳出說：「我一個人過的很好」，接著白百何前夫陳羽凡涉毒被捕、蔣勁夫因家暴被日警逮捕。稍早薛之謙發聲明，正式提告李雨桐，而王寶強前妻也湊一腳，轉發陳羽凡涉毒新聞，意有所指說「某人好自為之」。

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李雨桐昨深夜疑似對薛之謙喊話，說：「偽君子你哭什麼哭啊！你和李小璐的事情非得被爆出來才甘心嗎？」再插刀薛之千與李小璐的緋聞，今下午薛之謙忍無可忍回應：「此前，我不管遭受任何污衊、詆毀、陷害，作為男方我一併承擔。這是愛過一個人的代價，畢竟是自己的眼光」。

話鋒一轉，薛之謙批評李雨桐胡亂造謠他騙錢、假離婚、老婆得病等，「夜裡發白天刪除，簡直不可理喻」，對此已無法再忍受，他不想在微博上繼續撕來撕去，決定透過法律途徑爭回真相，宣布將提告，而李雨桐也不甘示弱，反擊：「對於你我的恩怨，法院見！」

另一方面，最近常冒出頭怒嗆王寶強的馬蓉，今下午突然轉發陳羽凡涉毒新聞，有感而發說：「呵，某些人也好自為之吧。」引來網友回應：「今天你也來啊，好生熱鬧」、「加油，多說點，這事我們愛聽」、「哈，今天的瓜有點撐」、「不是，你先緩緩，拿個號（碼牌）！」

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(中時電子報)

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