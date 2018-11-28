沈玉琳向韓國瑜「討人情」！揪「韓冰」拍影片

2018年11月28日 20:27 中時 林淑娟

梁瀚名擔任模特兒大賽評審。（費司國際娛樂）

沈玉琳28日擔任《我是亞洲天使 第14屆瑞麗模特兒大賽》台北賽區評審，他前陣子趕上選舉熱潮，曾在選戰最緊繃時，與當時的高雄市長候選人韓國瑜合體拍網路影片創下百萬點閱，後來還去參加韓的鳳山造勢晚會掀話題。沈玉琳有感而發說，模特兒跟政治人物很像，說穿了東講西講就是「觀眾緣」三個字，有時候就是天生的。

沈玉琳目前手上有三個網路節目《謝謝琳來了》、《琳危不亂看選戰》、《琳距離》，近來搭上選舉熱潮，讓他大賺約6百萬元，其中《琳惟不亂》還找來韓國瑜合體拍攝影片，創下百萬點閱率，也讓韓國瑜討論度竄升，形成雙贏局面。

沈玉琳笑說，上次去韓國瑜的造勢晚會算是還人情，他開玩笑說現在要找「韓市長」還自己人情：「韓總，我們再來拍一段破3百萬流量的影片嘛！」沈玉琳也搶先預告，若再和韓國瑜合體拍片，重點將不再放在政治上，「選後比較重視他私生活一面，主要是韓冰啦，她很可愛，特別有觀眾緣，希望韓總能跟著韓冰一起拍」。因為上次美中不足的是韓冰沒入鏡，「我們這個模特兒比賽明年也會舉辦，希望韓冰能來參加。」

費司國際娛樂（FMI）和大陸瑞麗集團合辦《我是亞洲天使 第14屆瑞麗模特兒大賽》台北賽區28日下午登場，經過校園場多輪廝殺，選出15位模特兒晉級參賽；最後脫穎而出的4位模特兒，將於1月中赴北京參加總決賽。至於找來沈玉琳來當評審，費司國際娛樂CEO羅佩儀透露，製作人出身的沈玉琳鬼點子多，最近在大陸節目也很吸睛，未來期望能一起合作節目。

沈玉琳這次擔任模特兒選拔評審，對於評選標準，是氣質重要還是身材重要？他表示，要看綜合因素，評得是舞台魅力，具不具備當明星的條件，但身材排第一，「我也重視臉蛋跟氣質，但還是要看綜合因素，跟我們挑老婆一樣；雖然說氣質要相處過才知，但面相學有時候也能一看就知道。」那家裡芽芽屬於哪種？「屬於氣質好啊，這是有口皆碑的，哈哈哈，我的朋友都很肯定他。」

問沈玉琳評過最奇怪的比賽？沈玉琳說，台灣有很多公主比賽，但他評過「養鴨公主」，那場是為了刺激薑母鴨銷售，原本以為是評美女，結果比賽環節還要講冷笑話。沈玉琳爆笑：「你知道為什麼？因為鴨是最冷的動物，牠會呱～呱～（台語）叫」語畢自己仰天大笑。

最近拍攝《女兵日記》爆火的「國樑」梁瀚名表示，「氣質最重要，氣質是天生的，要一眼掃過去，看到哪位是發亮的。」梁瀚名坦言，確實靠《女兵》累積不少粉絲，前幾天在下班尖峰時間、滿滿的車廂內遇到20出頭的女粉絲大喊他的名字，讓他覺得很糗，不過他也謙虛說：「沒有很紅啦，還需要努力。」他自爆與「素娥」梁舒涵笑點都很低，私下沒事都會聊天，互傳柯基犬影片分享，還會互傳「自拍照」給對方，因為拍戲無聊會傳照片給對方炫耀自己很閒。

(中時 )