影》韓國瑜貼身護衛 食鶴拳高手劉長益是國軍特種兵總教頭

2018年11月28日 20:36 中時電子報 吳家詮 、中天新聞 、中天新聞

（中天新聞）

高雄市長當選人韓國瑜之前每場晚會，總是人山人海，熱情的群眾搶著要和韓國瑜握手，除了警方特勤築人強保護外，還有民眾自組護衛隊貼身保護，隊伍裡面臥虎藏龍，其中劉長益是「食鶴拳」在台第三代傳人，他在國軍可是，赫赫有名，包括憲兵特勤、涼山特勤、海陸黑衣部隊，武術都是他教的，因為長年在國際教武術，也準備幫忙韓國瑜，招商牽線。

去年國慶大會主題，首度由憲兵特勤隊、陸軍高空（涼山）特勤隊及海軍陸戰隊兩棲偵搜黑衣部隊合體演出「食鶴攻擊拳法」操演，戰技就是由劉長益指導。

劉今年五十五歲，十四歲擔任父親助教，廿一歲開班授課，三十二歲從美國開始走遍世界各地教學，近十年執教於羅馬尼亞、德國及西班牙、法國，巡迴各地超過一百五十場研討會。

韓國瑜這次參選，尤其到了最後階段各種對其不利，甚至暗殺等的流言四起，所以對於韓國瑜的人身安全更加提高警覺，還有人說對韓的維安已等同「總統級」規格。而劉長益等人的護衛隊，可說是韓國瑜最信任的貼身保鏢。

劉長益說，他們隨時要注意韓國瑜上中、前後、左右的民眾舉動，只要近身就要以「四兩撥千斤」方式排除。由於他認同韓國瑜的理念，加上這些年在世界各地教學「食鶴拳」認識許多國家的朋友，他相信可以幫韓國瑜招商，帶動高雄經濟。

(中時電子報)