後腦振動器可改善暈船問題 美海軍將測試

2018年11月28日 20:42 中時電子報 江飛宇

一家專門設計虛擬實境訓練課程的製造商，以一種致於後腦的電子儀器來改善暈眩，不但能改善對VR課程暈眩的敏感群眾，甚至實際上的暈車、暈機、暈船也有效果，美國海軍打算進行實際測試。

軍事網站「防衛一」(Defense One)報導，就像平民一樣，部隊也會暈船。美國海軍航空醫學研究實驗室在 2009年的一項研究發現，超過一半的士兵在乘坐裝甲車時暈車，而大約有25％的軍人在「中等海象」情況暈船；當然，在波濤洶湧的海象時，幾乎多數人都會暈船，達到70％。暈機的情況也很普遍，多達50％，而傘兵在跳出飛機前，也有64%的比例感覺不舒服。

為了治療暈眩，最簡單的方法就是提供抗暈藥，然而抗暈藥通常含有東莨菪鹼(Scopolamine)，它有嚴重的副作用，最顯著的是嗜睡，因此些士兵會再服用強烈提神藥來對抗，所謂的強烈提神藥是指安非他命，它會嚴重透支體力，搞得疲憊不堪，更影響健康。

這種腦後的振動裝置可以改暈眩的感覺。(圖/OtoTech)

現在虛擬實境VR開始興起，美軍已大量應用VR的特性在部隊訓練課程，包括模擬飛行、模擬駕駛、模擬作戰，都能以VR課程執行，而且效果擬真，卻不需花太多成本。不過有些人對VR的畫面不適應，大概轉了幾圈，就很感到很暈眩。

一名叫做山謬．歐文(Samuel Owen)的年輕發明家，認為VR的暈眩與實際的暈船暈機很像，顯然那不只是耳內半規管不平衡的問題，而是神經上的過度敏感，既然如此，把神經感受稍微阻斷，說不定就能改善暈眩。因此他開發了一種名為OtoTech的原型設備，戴在耳後的後腦袋上，機器會發出微妙的振動，來改變平衡神經的感受，結果在早期的測試顯示，確實減輕了暈眩，不過目前原理還不甚清楚。

歐文猜測， OtoTech的振動，使得大腦一直意可能阻斷了導致暈眩的神經訊號進入小腦，或者是持續的微弱振動，使大腦忽略了暈眩的感覺。

目前他的發明被英國考文垂大學和邁阿密大學的醫學研究人員正在研究，同時美國海軍也打算在未來的軍事VR裝置納入這種設計。

(中時電子報)