聽到「它」有養顏奇效 曾莞婷：整碗給我！

2018年11月28日 20:53 中時 林淑娟

曾莞婷少女肌被認證。（圖／久明美容醫學提供）

現代人保養方式越來越多元，而美容醫學的技術日趨進步也變得更簡單容易，漸漸成為日常保養的方式之一，久明美容醫學診所於今天邀請年度見證人真萃女神曾莞婷，於台北寒舍艾美酒店舉辦新產品發表會，大方分享醫美保養心得！

本土劇女神曾莞婷28日擔任醫美保養的見證人，曾莞婷大方表示：「我覺得美容醫學現在已經非常普遍了，其實也就是眾多保養方式的其中一種，快速且有感的保養方法，直接又簡單很適合我！」她經過醫美診所院長目測，觸診以及儀器的三大考驗，獲封「凍齡」稱號，肌齡僅20來歲，被認證是少女肌，讓她開心不已，笑說：「沒想到我也有這一天！」

曾莞婷目前正在趕拍電影《角頭》前傳，演藝事業外又要兼顧服飾和保養品生意，蠟燭兩頭燒，仍不忘保養，她忌口不吃澱粉，捨棄甜點、麵包，早晨起來必喝豆槳，補充蛋白質，防肌肉鬆弛，沐浴時會刻意讓熱水多停留在肌膚上，睡前則勤做抬腿運動，但常常不知不覺睡著，等到整個腿麻才驚醒。對保養精益求精的她，聽到有人說「雞胇」對養顏有奇效，她馬上眼睛發亮：「請整碗給我！」

她目前有15個代言，從頭到腳都有代言，雖然想剪短髮給粉絲耳目一新的感覺，但因有洗髮精廣告合約，所以克盡職責繼續留長髮。

她新開發服飾生意一推出就秒殺，成績相當不錯，但也因此被保養品員工「爭寵」抱怨：「老闆，你好誇張喔！」希望她多留點時間在保養品上。她透露保養品一個月看一次報表，服飾剛起步又相對較複雜，所以一週看一次報表。

(中時 )