郭彥甫 從行李箱看人生百態

2018年11月28日 21:07 中時 陶福媛

郭彥甫佩戴萬寶龍Star Legacy系列月相表，展現不凡的時尚品味。（JOJ PHOTO攝，Vivienne Westwood服裝提供）

萬寶龍Star Legacy明星傳承系列月相表，13萬6600元。（Montblanc提供）

萬寶龍TimeWalker時光行者計時腕表，17萬2600元。（Montblanc提供）

萬寶龍＃MY4810系列小型行李箱，2萬1700元。（Montblanc提供）

萬寶龍都市競速典藏系列掛鉤式後背包，3萬9900元。（Montblanc提供）

郭彥甫從藝人轉型成為畫家，兩種角色其實是相輔相成、互為因果的，日前他在羅浮宮卡爾塞廳展出《行李箱》系列畫作，即是他多年來主持旅遊節目，從觀賞旅人的角度發想出來的創作靈感。

「行李箱是一面鏡子，可以看見最私密的人性，反映了人間百態！」郭彥甫笑說，個性龜毛又完美主義的人，會把行李箱整理得井然有序；渴望愛情的女人，行李箱就會有很粉紅色夢幻可愛的小東西。而最有趣的是有位同性戀的男性朋友，一看到他畫的行李箱裝著紅鞋、花圍巾和純絲浴袍時，忍不住驚呼：「天啊！這就是我的行李箱」。

為了構思創作《行李箱》，郭彥甫足足花了三年的時間，這段時間他不惜辭掉工作，不僅埋首作畫，且有計畫地參展、接洽藝術專業人士，為進軍藝術領域舖路，因此能登上羅浮宮的背後，其實是他花了三年時間精心籌備規畫下的結果。

「有人說藝術家性格就是隨性懶散又浪漫，我認為這是不負責任的藉口，要成為藝術家，反倒要更加努力積極、步步為營！」郭彥甫笑說，他之所以擁有超強的觀察力和想像力，可能與他的個性敏感、情感豐富有關。

他自嘲高中時被松山高中的女友甩了，當時只要在路上只要見到穿著淺綠色制服的女生，就會傷心掉眼淚，「你可以想像一個大男生，走在人來人往的忠孝東路上擦眼淚的模樣，有多好笑！」

這回郭彥甫受邀拍攝萬寶龍的時尚專題，佩戴萬寶龍Star Legacy系列月相腕表與TimeWalker時光行者系列計時腕表入鏡，手拎著錶萬寶寵最新款的#MY4810系列行李箱，看似低調內歛的黑色行李箱，在細節上融入奢華的皮革，烙印品牌LOGO的皮革更是行李箱的一大亮點，展現不凡的時尚品味。

(中時 )