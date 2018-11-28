怕老後記不住？年輕時吃越多這些 腦力衰退越少

2018年11月28日 21:37 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

蔬果不僅對腸道有益，新研究證實了，年輕或中年時每天攝取蔬果的量愈多，老後記憶力和腦力的喪失會越少。

蔬果吃得愈多，大腦愈健康

哈佛陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）博士袁章政（Changzheng Yuan，音譯）對近28000名平均年齡51歲的健康男性攝取蔬果的狀況追蹤20年，並每4年測驗他們的主觀認知功能（subjective cognitive function），例如「記住像是購物清單之類的內容是否比之前困難」、「記得電視節目情節是否比之前困難」等問題。

攝取蔬果的份量，水果以一份水果或半杯橘子汁來計算；蔬菜則是一碗生菜或兩碗烹調過的綠色蔬菜，不論是果汁、水果或是蔬菜，總攝取量都跟降低大腦認知衰退的機率有關。

他將受試者分成5組，發現每天喝橘子汁的人比一個月內喝不到一份的人，較不會出現認知衰退的情形；每日攝取6份蔬菜的人比攝取2份的人認知能力較佳；吃3份水果的人比只吃半份的人還健康。

袁章政指出，這份研究為未來保護大腦認知功能的飲食提供了新的視野和選擇。這份刊登在《美國神經學會（American Academy of Neurology）》中。

蔬果愈年輕吃愈好

蔬果能預防老後心智和認知功能的退化。功能醫學營養師呂美寶說不同顏色的植物如藍莓、綠茶、薑黃、紅黃甜椒等等，富含各種植化素譬如花青素、兒茶多酚、類黃酮，具有很好的抗氧化與抗發炎特性。

就像大氣層保護地球，免於隕石的撞擊一樣，這些抗氧化與抗發炎物質有如「大氣層」，保護我們大腦健康，避免自由基的攻擊。年輕就身體力行、多吃各類蔬果更好，且40歲之後更加需要，「可以用彩虹蔬果的概念，每一餐的蔬菜至少要有三種顏色。」呂美寶也建議，植化素如β-胡蘿蔔素、葉黃素等可以跟油脂一起吃增加吸收率。

吃蔬果原型比打成汁好

研究中提到橘子汁對降低認知功能退化有幫助，呂美寶認為與其喝果汁，不如直接吃橘子。雖然果汁也能吸收到水果的營養素，但除非在家自己打，不然很多市售果汁都會加糖，喝多反而增加身體負擔，而且果汁屬於高升糖指數的食物，會影響血糖穩定和降低飽足感，「原型食物因為比液體需要更多時間消化，食物殘渣能讓小腸後端的迴腸分泌激素GLP-1，讓中樞神經產生飽足感，達到抑制食慾、控制體重的效果。」

但長輩如果牙口不好該怎麼辦呢？呂美寶認為可以喝蔬果汁，但蔬菜量要大於水果以降低甜度，並加入堅果、黃豆粉或豆漿一起打來攝取好油脂及蛋白質，且不建議當成唯一的正餐、當成配餐飲品或點心即可，「蔬果汁本身較涼，有些人喝了容易拉肚子。打成汁前可以汆燙蔬菜１分鐘，降低涼性，堅果本身也有調和的作用，」但呂美寶建議，如果長輩牙口狀況允許，還是以咀嚼原型食物代替流質食物，因為咀嚼也能延緩心智退化的問題。

5種增加記憶力和認知力的蔬果

1. 花椰菜

花椰菜部不只富含護腦的抗氧化物，也含有非常多的維生素K，這種脂溶性的維生素是身體合成大腦細胞所需營養「磷脂」的必要物質，昂熱大學（Université d'Angers）醫學院家醫系教授索提夫-維隆（Soutif-Veillon A.）的一篇觀察型研究顯示，在飲食中增加維生素K含量可以減緩自我認知和記憶力衰退的現象，加拿大蒙特婁大學營養學系研究中心教授佩西（Presse N.）也指出，維生素K在老化過程中有重要的地位，尤其是記憶整合（consolidation of the memory trace）。

2. 菠菜

營養價值極高、被稱為「蔬菜之王」的菠菜，裡含有大量維生素C、E、β蘿蔔素等抗氧化物質，可以保護腦細胞不受自由基損害。長久以來，醫學界懷疑自由基對腦部造成的傷害，可能會增加罹患阿茲海默氏症的風險。

3. 南瓜、南瓜子

南瓜是β蘿蔔素的極佳來源，這種抗氧化物質可以使大腦更健康、年輕。荷蘭的研究發現，日常飲食攝取許多富含β蘿蔔素食物（例如深綠色葉菜、胡蘿蔔、甜椒、蕃薯、木瓜、芒果等）的人，可以維持較敏銳的思考能力。

4. 草莓、藍莓

科學家發現，藍莓所含的強力抗氧化物可能對於減緩老化、活化腦力和增強記憶力有相當幫助。

美國塔夫茲（Tufts）大學人類營養研究中心的喬瑟夫博士曾主持一項動物實驗，結果發現以藍莓、草苺、菠菜等萃取物餵食老鼠時，牠們在運動神經功能、記憶力和認知能力等方面的測驗，都得到比較高的分數，其中又以餵食藍莓的那組老鼠成績最出色。

台灣市面上不容易買到新鮮藍莓，所以除了喝藍莓汁、吃藍莓果醬、藍莓優格等相關產品外，台北醫學大學保健營養學研究所副教授黃士懿建議，多吃深色水果，例如葡萄、櫻桃及草莓等莓類水果，也有類似的抗氧化效果。

5. 葡萄柚

番石榴、柑橘類（柳丁、葡萄柚等）、芭樂、蕃茄、奇異果、花椰菜等都是富含維生素C的蔬果，而腦細胞需要維生素C的抗氧化功能來免於自由基破壞。更重要的，在合成主管記憶力的神經傳導物質──乙醯膽鹼時，也需要維生素C的參與，所以每天至少吃5份蔬菜水果，確保你的身體不會缺少這個重要的維生素。

(中時電子報)