ＪＪ粉快看！兆豐銀行搶下JJ林俊傑演唱會獨家優先購票權 

兆豐銀行搶下JJ林俊傑《聖所世界巡迴演唱會》台北站獨家卡友優先購票權，兆豐卡友可提早一天，於12月11日上午11點至下午2點，於KKTIX售票網站優先搶票，每人每場最高可購買4張。（本報資料照片）

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中時電子報

破天荒！兆豐銀行為了讓品牌年輕化，不惜砸重金擊敗中信、台新、玉山等演唱會主要贊助大咖，成功搶下有「行走CD」之稱的林俊傑《聖所世界巡迴演唱會》台北站「獨家卡友優先購票權」！原本演場會主辦單位表定107年12月12日正式開放購票，但兆豐卡友可提早一天，於12月11日上午11點至下午2點，於KKTIX售票網站優先搶票，每人每場最高可購買4張，歡迎JJ粉先搶先贏。

台灣歌壇天王周杰倫曾說「我很少誇獎別人，但林俊傑真的唱得不錯」，林俊傑擁有「新加坡國寶歌手」的美譽，近幾年在大陸知名歌唱節目「夢想的聲音」表演，讓上億華人沈浸在他天籟般的美聲，帶動林俊傑的氣勢如日中天，就連蘋果今年九月的十週年新機發表會，林俊傑成為亞洲唯一受邀的明星嘉賓，JJ跟庫克合影，討論新機的模樣，表情就像素人遇到大明星一般天真。

隨著林俊傑人氣蒸蒸日上，他的演唱會門票向來都是「秒殺」，睽違小巨蛋3年後，林俊傑的《聖所世界巡迴演唱會》，即將在2019年2月16日、17日於台北小巨蛋隆重登場，這個消息一傳出，所有JJ粉、網友們已經紛紛打探怎樣搶票最快。

獲悉林俊傑的魅力無法擋，各家銀行紛紛表態欲爭取合作，在兆豐銀行張兆順董事長的督軍下，消金事業群員工展現高度企圖心，歷經數月努力，最後突破重圍，搶下演唱會台北站小巨蛋場次的「獨家卡友優先購票權」。

值得一提的是，此次優先購票資格將獨家開放給所有的兆豐信用卡持卡人，民眾將可透過KKTIX售票網優先搶票，若是使用兆豐「e秒刷鈦金卡」，網路購票還能享有最高4%現金回饋。

兆豐銀行表示，尚未申辦兆豐信用卡的民眾可把握首刷禮優惠，只要今年底前申辦指定信用卡並在核卡成功60天內刷滿3,000元，就能輕鬆享有超值好禮三選一的優惠，包括500元刷卡金、Zodiac帕尼尼機以及Lynx時尚雙肩背包，若透過線上辦卡，還可再拿200元刷卡金。

兆豐銀行為善盡企業社會責任，也特地提供輪椅座位區，讓符合身心障礙資格的朋友也能優先購票，在無障礙觀賞區感受JJ的舞台魅力。

(中時電子報)

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