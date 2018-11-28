周丹薇不只是女神媽！劉書宏曝她「仙女」事蹟

2018年11月28日 21:40 中時 林淑娟

《初戀的情人》殺青宴。（盧禕祺攝）

劉書宏、周丹薇、謝祖武出席殺青宴。（盧禕祺攝）

周丹薇。（盧禕祺攝）

謝祖武、涂善妮、潘慧如、大元以及劉書宏等人主演的TVBS《初戀的情人》殺青，27日晚間舉辦殺青宴。屢遭傳不和的TVBS董事長張孝威、副董事長陳剛信比鄰而坐不時交頭接耳，還輪番上台致詞及唱歌破除謠言，陳剛信直斥根本沒那種事，他也沒有要跳槽東森。而劇中的母子檔周丹薇和劉書宏的好感情也延伸到戲外，被誇「水餃王子」的劉書宏，也猛讚周丹薇不僅是女神，根本是仙女。

周丹薇常在戲劇中飾演「貴婦」，這次在《初戀的情人》中變成「櫃姐」，過去曾演過「大仁哥」陳柏霖和劉以豪的媽，但她說：「他跟以往的兒子不一樣，我們是真的很親。」即使戲殺青，私底下仍互稱「媽」、「兒子」。周丹薇接下來要到義大利上琉璃課，他眼冒崇拜光芒地說：「真的是女神耶！」接著又爆料她的「仙女」事蹟，某次在酒吧拍戲，現場拍攝氣氛嚴肅，有個臨演扭傷，當導演倒數計時，周丹薇跳出來喊停，上前問那臨演「還好嗎」，提醒導演「她受傷了」，並找藥給對方搽。

劉書宏感動地說：「以阿丹姐的位置，其實不必管這種事，但她不是，我看到了蠻有感觸的，我以前也當過不受重視的臨演。」他說，：「我媽知道我跟周丹薇拍戲，還說當年的周丹薇比現在的林志玲更紅好不好！」

談到跟劉書宏演起母子特別契合的原因？周丹薇笑稱因為劉書宏是山東人，「我特別喜歡山東人，加上他們家的餃子館是老店，以前在太陽城對面，幾十年的老店，那時候就已經吃過他們家的餃子了！」

劉書宏和緋聞女友鄭茵聲之間的互動也愈來愈大方，謝祖武爆料有次當他正準備演哭戲時，劉書宏竟接起鄭茵聲打來的視訊電話，周丹薇還加碼爆料：「他們每天都在打電話，有次看到他在撥電話，我就跟書宏說那來視訊一下，他剛好就坐我對面，然後我就跟她Say Hello。」周丹薇看到鄭茵聲，彷彿真的看到自家媳婦，大讚：「她很可愛！」

劉書宏也透露茵聲會到他家幫忙包小籠包、水餃，媽媽也滿喜歡她的，兩人共通點就是都是「高雄人」，個性講話都直爽，有時茵聲脫口而出的話，媽媽還會楞住。問她那茵聲有住過家裡嗎？他驚回：「哪有可能？你嘛卡正經A！我媽不可能接受啦！」

現實中劉書宏跟媽媽感情很好，像朋友一般，有時他跟媽媽講電話還會被旁人問跟誰講電話，因為口氣很兇，「我媽以前顧我很像在顧女兒，直到25歲都還有門禁時間，然後晚上電話不能講太晚。」他19歲時第一次交女朋友受到不少限制，只有一周一次的店休日才能出去約會，媽媽比較傳統，也不能接受同居這件事情，「女友可以到我房間，但門都要開著。」媽媽還會提醒他：「你不要太早讓我抱孫子，你自己要注意噢！」

劉書宏劇中的「老婆」大元原本要出席殺青酒，但殺青酒會開始前3小時突然接到家人電話通知外公過世的消息，只能忍痛缺席，經紀人透露大元向來與家人感情都很好，因此外公的離開讓她情緒特別崩潰，所幸《初戀的情人》已順利殺青，如今只想好好陪伴家人處理好後事。

(中時 )