高雄第一家成立的喜涮涮羊肉爐吃到飽 多種湯頭令人愛不釋手

喜涮涮羊肉爐是高雄市成立的第一家羊肉爐吃到飽餐廳。（林雅惠攝）

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喜涮涮羊肉爐羊肉採出生10個月內，體重不超過25公斤的羔羊，肉質吃起來鮮嫩無羊羶味。（林雅惠攝）
喜涮涮羊肉爐有鴛鴦鍋可同時享用兩種不同湯頭，一次滿足味覺及視覺享受。（林雅惠攝）

天氣冷了，不少人選擇吃羊肉爐成為熱門選項，儘管羊肉爐店四處林立，但是吃到飽的羊肉爐可說是很罕見。高雄市仁武區有家喜涮涮羊肉爐吃到飽餐廳，每到晚間就人山人海，客人喜愛的不僅是這裡的羊肉爐，附設的熟食區、甜點區及冰淇淋令他們回味無窮，因此這裡成了情侶、家庭或朋友聚會喜歡聚集的場所。

喜涮涮羊肉爐老闆娘葉姿儀說，先生對美食很有興趣，於是自學取得餐飲執照後，在大陸及越南經營餐廳6年，後來返鄉開業，在仁武區開創高雄市第一家羊肉爐吃到飽餐廳，多樣性的選擇，讓不少客人吃了還想再來，知名度漸漸打開。

葉姿儀說，喜涮涮羊肉爐的湯底特殊，一鍋湯須用七分滿的大骨及獨家醬料長時間熬煮，湯頭美味外也不燥熱不上火，另羊肉全採用出生10個月內，體重不超過25公斤的羔羊，所以肉質吃起來鮮嫩無羊羶味。

老闆也將大陸、越南在地羊肉湯頭帶入店家，有招牌紅燒、新疆麻辣、越式咖喱口味，讓民眾多種選擇，考量同行有人不吃羊肉，另有薑母鴨可供選擇，並有鴛鴦鍋可同時享用兩種不同湯頭，一次滿足味覺及視覺享受。

地址:高雄市仁武區仁孝路21-1號

電話:(07)3746979

營業時間:平日16:00至00:00

假日11:00至00:00

(最後收容時間皆為22:00)

休假日:全年無休

價格:平日(大人:一人350元、小孩90公分至140公分一人175元、90公分以下免費)

假日:星期五到星期天(大人:一人385元、小孩一人190元)

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