強納森萊斯梅爾挑戰冷血納粹 21天背完德語台詞

2018年11月28日 21:43 中時 潘鈺楨

金球獎影帝強納森萊斯梅爾（Jonathan Rhys Meyers）在新片《不可能的逃亡》（The 12th Man）扮起冷血納粹心狠手辣，凶狠令人聞風喪膽。片中操著一口流利德語的他，私下其實完全不通德語，他為演出該片展開密集學習，驚人在21天內以德語背完所有台詞。！

梅爾曾以《不可能的任務3》等片紅遍全球，更以影集《都鐸王朝》、《貓王》榮登金球獎影帝，卻也一度因酗酒登上媒體版面。近年他東山再起，在新片《不可能的逃亡》展現驚人學習力及敬業態度，一句德語都不會說的他，為演出片中「蓋世太保」，自費聘請專人教授德語。為深入了解二戰時期的德國俚語，他更閉門精讀語言學大師皮姆斯勒（Dr. Pimsleur）著作，在21天內以德語背完全部劇本外，不時冒出的「二戰德語」更令人驚艷，連德國媒體都佩服得五體投地。

《不可能的逃亡》劇情描述挪威反抗小兵揚恩巴斯洛德（湯瑪斯古勒斯塔 飾）偷襲納粹失敗，反遭蓋世太保史戴格（強納森萊斯梅爾 飾）追殺，只得冒險越過零下30度冰海、翻過1300公尺高山，逃往中立國瑞典。梅爾在片中飾演的蓋世太保首腦，除對揚恩巴斯洛趕盡殺絕，更狠心對敵軍俘虜施以酷行，不僅血淋淋拔除俘虜指甲，更令他們泡在零下30度冰海中逼供，下毒手招數層出不窮。此外，為追捕身負重傷的反抗兵巴斯洛德，他更不惜出動納粹最精銳部隊，深入北極圈追緝884公里，一路的緊張刺激，果然激出挪威總人口五分之一出門欣賞該片，創下超過百萬的觀影人次。電影月初在金馬國際影展口碑發酵，將於30日正式上映。

(中時 )