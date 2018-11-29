苗栗》海線一家親！美女律師陳品安初試啼聲就當選

通霄、苑裡區新科議員陳品安，不間斷提供免費法律諮詢，期望透過自身的專業為在地鄉親盡一份心力。（巫靜婷翻攝）

友善列印
中時
巫靜婷
通霄、苑裡區新科議員陳品安，深入了解地方需求，選舉期間舉辦約50場政見說明會，贏得鄉親的心。（巫靜婷翻攝）

曾參與5年前苗栗縣「苑裡反瘋車」抗爭運動，美女律師陳品安義無反顧的站在第一線為苑裡民眾發聲，並以義務律師身分協助鄉親到法庭辯護，1場抗爭運動使她深深愛上苗栗，今年五合一大選，初次參選就不負眾望當選通霄、苑裡區議員，不忘初衷的她決定替鄉親爭取更多福利。

出身自高雄市的陳品安曾在台北執業，因參與反瘋車運動時常往返台北苑裡，她笑著說，那時來苗栗的次數比回高雄還多，心中早已將苑裡視為第二故鄉，連婚禮都特別回到苑裡舉辦分享喜悅。

擁有台大財金系、台大科際整合法律所高學歷的她，辭掉令人稱羨的律師工作及收入，返回苑裡與鄉親共同打拚，她表示，選戰過程聽到太多鄉親們期待改變的聲音，未來將針對區域長照資源不足及人口嚴重流失對症下藥。

她指出，通苑地區高齡化嚴重，爭取充足的長照資源將是首要任務，也因公共幼托資源不足，使鄰近台中的鄉親選擇遷往都市居住，長久以來人口流失嚴重，不利區域發展，未來她將在議會極力爭取相關補助，提高青年返鄉的誘因。

身為律師的她，投入選戰至今，從不間斷為鄉親服務，而提供免費法律諮詢就是她的拿手之處，她說目前預約已排至12月，無論是土地、遺產等法律問題皆可來尋求專業協助。此外，地方基礎建設也是她努力的方向之一，無論是裝設路燈或是鋪設自來水等反應，她都銘記在心等待完成。

日前苑裡被票選為經典小鎮，她認為通苑地區景點多，但尚未被整合，觀光要發展，解決交通問題是第一步，她提出，未來將爭取ubike在通苑設點，並督促縣府解決苑裡西濱快速道路的「半套匝道」問題，使地方觀光與工業皆可蓬勃發展。

(中時 )

吳音寧下台成定局？網友挽留：拜… 陳其邁臉書直播 與大家相約愛高…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。